Ống thông truyền hóa chất bị đứt, trôi vào tim người phụ nữ

Ngày 26-12, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, vừa can thiệp nội mạch, không cần phẫu thuật mở ngực cho người bệnh L.T.T. (48 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), lấy thành công dị vật là ống thông truyền hóa chất (catheter) bị đứt, trôi sâu vào tim nằm ngang động mạch phổi hai bên.

Trước đó, trong thời gian hóa trị, chị T. được đặt buồng tiêm tĩnh mạch dưới da (Port-a-Cath) qua đường tĩnh mạch dưới đòn phải nhằm đưa thuốc trực tiếp vào hệ tĩnh mạch trung tâm dưới đòn phải để truyền hóa chất vào tĩnh mạch chủ.

Sau khi hoàn tất liệu trình điều trị ung thư gồm hóa – xạ trị và phẫu thuật, do không được tư vấn cụ thể, người bệnh vẫn giữ catheter trong cơ thể suốt ba năm dù không còn sử dụng.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau khi can thiệp lấy dị vật

Trong một lần đi khám tầm soát tại một cơ sở y tế, chị T. được chỉ định chụp CT ngực có tiêm thuốc cản quang và phát hiện hình ảnh một dị vật trong tim, nằm vắt ngang tại vị trí động mạch phổi hai bên. Người bệnh được chỉ định rạch lấy phần catheter còn lại dưới da tại vị trí đặt port. Sau khi rạch, bác sĩ rút được phần catheter gần, nhưng không thể rút được đoạn xa, vì đã trôi sâu vào buồng tim di chuyển đến động mạch phổi. Bệnh nhân được tư vấn đến Bệnh viện Quân y 175 để xử trí chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Quân y 175, ê-kíp Khoa Can thiệp tim mạch đánh giá, đây không phải là ca bệnh phức tạp về kỹ thuật lấy dị vật, tuy nhiên điều đặc biệt là khả năng catheter bị đứt rồi trôi sâu vào động mạch phổi là cực kỳ hiếm gặp. Hầu hết các trường hợp catheter đứt đều dừng lại ở tĩnh mạch ngoại vi, nhĩ phải hoặc thất phải; việc dị vật đi sâu đến động mạch phổi khiến thao tác gắp trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Ê-kíp đã lựa chọn phương pháp lấy dị vật qua đường tĩnh mạch đùi, tránh phẫu thuật mở ngực – mổ tim vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thời gian hồi phục kéo dài.

Theo ThS-BS Hoàng Hải Anh, Khoa Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Quân y 175, trường hợp này không phải là ca can thiệp phức tạp, nhưng điều hiếm gặp là dị vật di chuyển rất sâu. Vị trí nằm sát vùng chia nhánh động mạch phổi khiến thao tác tiếp cận trở nên khó khăn. Nếu để lâu, bệnh nhân có thể bị tắc mạch phổi hoặc rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng. Đây cũng là lần đầu tiên, bệnh viện tiếp nhận và phải lấy dị vật ở vị trí sâu trong tim. Sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo, hồi phục tốt.

THÀNH SƠN