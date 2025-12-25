Bệnh viện Chợ Rẫy đạt giải Nhất Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ 1

Ngày 25-12, tại Hà Nội, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ 1.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các cơ sở y tế trên toàn quốc với gần 300 hồ sơ đăng ký. Trải qua các vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 20 đơn vị xuất sắc để vinh danh.

Trong đó, giải Nhất thuộc về Bệnh viện Chợ Rẫy (ở TPHCM) khi tại bệnh viện này có đến 500 biển cấm hút thuốc lá và các quy định xử phạt. Đặc biệt, một trong những sáng kiến của bệnh viện là hàng ngày, lực lượng bảo vệ đạp xe vòng quanh để nhắc nhở mọi người tuân thủ.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nêu rõ, theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá là nguyên nhân gây nhiều bệnh tật và tử vong hàng đầu nhưng có thể phòng tránh được. Đặc biệt, khói thuốc lá còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người không hút thuốc, nhất là người bệnh, trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao giải Nhất cho đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy

Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ 1 không chỉ là hoạt động thi đua đơn thuần mà đã trở thành một phong trào truyền thông, hành động có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ y tế, người bệnh và cộng đồng.

KHÁNH NGUYỄN