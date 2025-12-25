Hơn 70% người mắc ung thư được phát hiện ở giai đoạn muộn

Theo BS Tạ Anh Tuấn, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, hơn 70% người mắc ung thư đường tiêu hóa tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị kém hiệu quả và chi phí cao.

Các đại biểu tham quan hệ thống nội soi hiện đại, ứng dụng AI tại Bệnh viện Tâm Trí

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 180.000 ca ung thư mới. Trong đó, ung thư tiêu hóa chiếm tỷ lệ cao, với gần 15.000 ca tử vong/năm do ung thư dạ dày, 16.835 ca mắc mới và 8.454 ca tử vong/năm do ung thư đại – trực tràng.

BS Tạ Anh Tuấn cảnh báo những người làm việc trong môi trường văn phòng, thức khuya, hút thuốc lá, uống ít nước hoặc ăn thực phẩm sống, gỏi, chưa chế biến kỹ có nguy cơ cao mắc các bệnh lý đường tiêu hóa. Triệu chứng ban đầu thường mờ nhạt, âm thầm và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa khác, dẫn đến phát hiện muộn khi bệnh đã chuyển sang ung thư.

Việc tầm soát, sàng lọc phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa là yếu tố quyết định, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị.

Tại hội thảo “Nâng tầm chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa – Bước chuyển mình với công nghệ và chuẩn mực nội soi hiện đại” diễn ra ngày 25-12, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn đã khai trương Đơn vị tiêu hóa hiện đại với hệ thống nội soi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương bất thường và dấu hiệu ung thư, tăng độ chính xác trong chẩn đoán và cải thiện hiệu quả điều trị. Bệnh viện cũng công bố hợp tác chiến lược với AIG (Ấn Độ) – trung tâm tiêu hóa lớn nhất châu Á, và Olympus Nhật Bản – tập đoàn dẫn đầu thế giới về công nghệ nội soi.

THÀNH SƠN