Thành ủy TPHCM trao quyết định cán bộ tại quận Gò Vấp

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Quận ủy Gò Vấp đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công nhận Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phạm Minh Tuân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, Ban thường vụ Thành ủy giao trọng trách quan trọng cho đồng chí Phạm Minh Tuân. Đây là niềm vinh hạnh của cá nhân đồng chí, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trong vai trò làm công tác tham mưu cho Quận ủy, UBND quận thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam chúc mừng và dặn dò đồng chí Phạm Minh Tuân hoàn thành tốt nhiệm vụ, phối hợp cấp ủy, chính quyền các phường và các lực lượng, trong đó có lực lượng công an để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên quán triệt, triển khai các mệnh lệnh, kế hoạch của Bộ Tư lệnh trong nhiệm vụ quốc phòng. Đảm bảo lực lượng vũ trang quận Gò Vấp luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM nói chung, quận Gò Vấp nói riêng; luôn giữ vững là lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng.