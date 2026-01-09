Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo nền tảng để doanh nghiệp tư nhân bứt phá

Sáng 9-1, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội thảo bàn giải pháp triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hội thảo nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo nền tảng hạ tầng để doanh nghiệp tư nhân phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tăng trưởng nhanh, bền vững và tự chủ; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt của nền kinh tế. Hai nghị quyết quan trọng của Trung ương: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, đồng thời đặt ra yêu cầu thực tiễn trong việc khơi thông các nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh, hội thảo không chỉ là một diễn đàn trao đổi học thuật, mà là lời kêu gọi từ khát vọng dân tộc tăng tốc, bứt phá, hướng tới phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tinh thần này cũng được thể hiện đậm nét trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại hội thảo

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề then chốt như hoàn thiện thể chế để gỡ bỏ rào cản cho doanh nghiệp khoa học, công nghệ; cơ chế tài chính cho đổi mới sáng tạo và khu vực tư nhân; kinh nghiệm chuyển đổi số thành công của doanh nghiệp tư nhân; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới; tăng cường kết nối chính sách với thị trường. Mục tiêu là đề xuất những giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, góp phần hiện thực hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, thực thi nghiêm túc chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà là không gian đối thoại

Tại hội thảo, đại diện các bộ, ngành, tập đoàn và doanh nghiệp đã trình bày nhiều tham luận làm rõ vai trò trung tâm của doanh nghiệp tư nhân trong chuyển hóa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành tăng trưởng; cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp viễn thông ngoài khu vực nhà nước; xây dựng mô hình nghiên cứu ứng dụng gắn với doanh nghiệp; kinh nghiệm quốc tế trong ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực tài chính và phát triển doanh nghiệp công nghệ...

VĨNH XUÂN