Đà Nẵng: Hội thảo quốc tế về bán dẫn quy tụ gần 300 chuyên gia

Các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu trao đổi tại Hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hội thảo quy tụ khoảng 300 đại biểu gồm nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, điện tử và các hệ thống thông minh. Trong đó, nổi bật là sự tham gia của các giáo sư, chuyên gia hàng đầu đến từ Hàn Quốc.

ICOS 2026 có 72 báo cáo khoa học của gần 300 tác giả/nhóm tác giả trình bày tại các phiên kỹ thuật chuyên sâu thuộc các lĩnh vực: vật liệu và thiết bị bán dẫn; vi mạch analog, RF, nguồn và cảm biến; vi mạch số, phần cứng AI và hệ thống; CAD, thiết kế và kiểm thử; đóng gói tiên tiến và tích hợp nền tảng không đồng nhất; các hệ thống liên ngành và ứng dụng. Các phiên báo cáo song song thể hiện rõ quy mô và chiều sâu học thuật, đồng thời tạo điều kiện kết nối, trao đổi hiệu quả giữa giới nghiên cứu và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hội thảo còn giới thiệu nhiều giải pháp, sản phẩm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu tặng quà lưu niệm cho đơn vị tổ chức hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng VKU cho biết, Đà Nẵng đã xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong ba trung tâm hàng đầu Việt Nam về công nghiệp bán dẫn và vi mạch, dựa trên nền tảng xây dựng hệ sinh thái đồng bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Định hướng này hoàn toàn phù hợp với Chiến lược quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

“ICOS 2026 không chỉ là một hội nghị học thuật mà còn được kỳ vọng trở thành nền tảng hình thành các mối quan hệ đối tác bền vững, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, công bố khoa học đồng tác giả, phát triển phòng thí nghiệm dùng chung, tăng cường gắn kết giữa học thuật và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên theo chiều sâu. Qua đó, tri thức được lan tỏa nhanh hơn và tạo ra tác động rộng lớn hơn cho hệ sinh thái bán dẫn”, PGS.TS Huỳnh Công Pháp nêu.

