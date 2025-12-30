Các đại biểu bấm nút khai trương Báo Nhân dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Đây là ấn phẩm điện tử thứ 7 của Báo Nhân Dân, sau các phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong công tác thông tin đối ngoại, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin chính thống về Việt Nam của cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới.

Giao diện báo Nhân dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, nhận định việc ra mắt Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc giúp cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam và bạn đọc sử dụng tiếng Hàn trên thế giới tiếp cận trực tiếp, chính xác thông tin chính thống về Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa và kết nối xã hội giữa hai nước. Đồng chí Ngô Đông Hải cũng khẳng định, sự kiện này là sự cụ thể hóa kịp thời, sáng tạo chủ trương đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng, Nhà nước, đồng thời là minh chứng cho việc triển khai hiệu quả kết quả chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 8-2025.

Chia sẻ tại lễ khai trương, Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh cho biết, ngay sau khi Đề án xuất bản Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc được Ban Bí thư thông qua, Báo Nhân Dân đã khẩn trương chuẩn bị nhân sự, kỹ thuật và nội dung. Trang báo tập trung sản xuất lượng lớn thông tin bằng tiếng Hàn về tình hình Việt Nam, hoạt động của doanh nghiệp Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, xây dựng kho dữ liệu phong phú về quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, việc khai trương phiên bản tiếng Hàn không chỉ là bổ sung một ngôn ngữ, mà mở ra một không gian truyền thông mới, góp phần tăng cường hiệu quả thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tạo kênh thông tin chính thống, tin cậy cho độc giả sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự buổi lễ ra mắt Báo Nhân Dân điện tử tiếng hàn Quốc

Đánh giá cao sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng, việc chính thức đưa tiếng Hàn Quốc vào hệ sinh thái Báo Nhân Dân điện tử thể hiện tầm nhìn chiến lược, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trong bối cảnh hợp tác, giao lưu Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng sâu rộng, nhu cầu tiếp cận thông tin chính thống, đa chiều, tin cậy trở nên hết sức cấp thiết.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam khẳng định, việc khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc là bước đi mang tính biểu tượng, thể hiện Việt Nam coi trọng Hàn Quốc như một đối tác chiến lược quan trọng, góp phần tạo động lực mới cho quan hệ hai nước.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương, đánh dấu việc Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc chính thức hòa mạng internet, mở thêm một cầu nối quan trọng đưa hình ảnh Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế.

VĨNH XUÂN