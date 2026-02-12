Mexico bác tin UAV xâm phạm không phận Mỹ

Theo tờ Newsweek, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum bác bỏ các cáo buộc cho rằng UAV (thiết bị bay không người lái) của băng đảng ma túy xâm nhập không phận Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau sự cố sân bay quốc tế El Paso tại Texas (Mỹ) phải tạm đóng cửa vì lý do an ninh.

Nhà lãnh đạo Mexico cho biết nội các an ninh nước này hiện chưa có bất kỳ thông tin hay bằng chứng nào về việc UAV hoạt động tại khu vực biên giới trong thời điểm xảy ra sự việc. Bà Claudia Sheinbaum nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rà soát kỹ lưỡng và kêu gọi các bên tránh đưa ra những suy đoán cảm tính khi nguyên nhân chính thức chưa được phía Mỹ công bố.

Bà Claudia Sheinbaum cũng khẳng định không phận quốc gia không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động bình thường. Chính phủ Mexico vẫn đang tích cực phối hợp và tìm hiểu chi tiết nguyên nhân dẫn đến quyết định đóng cửa sân bay El Paso của nhà chức trách Mỹ.

Hiện các hoạt động hàng không phía Mỹ đã được khôi phục.

PHƯƠNG NAM