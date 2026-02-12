Thế giới

Mexico bác tin UAV xâm phạm không phận Mỹ

SGGPO

Theo tờ Newsweek, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum bác bỏ các cáo buộc cho rằng UAV (thiết bị bay không người lái) của băng đảng ma túy xâm nhập không phận Mỹ.

Mexico bác tin UAV xâm phạm không phận Mỹ

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau sự cố sân bay quốc tế El Paso tại Texas (Mỹ) phải tạm đóng cửa vì lý do an ninh.

Nhà lãnh đạo Mexico cho biết nội các an ninh nước này hiện chưa có bất kỳ thông tin hay bằng chứng nào về việc UAV hoạt động tại khu vực biên giới trong thời điểm xảy ra sự việc. Bà Claudia Sheinbaum nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rà soát kỹ lưỡng và kêu gọi các bên tránh đưa ra những suy đoán cảm tính khi nguyên nhân chính thức chưa được phía Mỹ công bố.

Bà Claudia Sheinbaum cũng khẳng định không phận quốc gia không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động bình thường. Chính phủ Mexico vẫn đang tích cực phối hợp và tìm hiểu chi tiết nguyên nhân dẫn đến quyết định đóng cửa sân bay El Paso của nhà chức trách Mỹ.

Hiện các hoạt động hàng không phía Mỹ đã được khôi phục.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Claudia Sheinbaum Chính phủ Mexico FAA UAV Bang Texas Nội các Mexico Không phận Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA)

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn