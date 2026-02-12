Trung Quốc “hãm phanh” thị trường để hút vốn dài hạn

Khi dòng vốn toàn cầu bắt đầu quay trở lại Trung Quốc, các nhà hoạch định chính sách nước này phát đi tín hiệu muốn thúc đẩy tăng trưởng nhưng không để thị trường “quá nóng”.

Sức hấp dẫn mới

Trung Quốc đang áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn và làm chậm nhịp tăng dòng vốn đầu tư nhằm củng cố sức hấp dẫn của thị trường trong dài hạn. Theo báo chí Trung Quốc, cộng đồng tài chính toàn cầu đang theo dõi sát chương trình nghị sự kinh tế của nước này, với những từ khóa “tăng trưởng”, “ổn định”, “đầu tư” và “AI” (trí tuệ nhân tạo).

Từ đầu năm đến nay, dòng vốn quốc tế đã quay trở lại thị trường Trung Quốc một cách rõ rệt và bền vững. Nhiều tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư quay lại và dòng vốn dài hạn được phân bổ nhiều hơn, đặc biệt vào các lĩnh vực công nghệ mới nổi như AI.

Khách tham quan tương tác với robot dịch vụ gia đình tại một triển lãm công nghệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc. ẢNH: THX

Theo Financial Times ngày 10-2, sự trỗi dậy đồng loạt của nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực phản ánh giai đoạn tăng trưởng bùng nổ sau khi vượt qua thời kỳ hình thành. Vì vậy, dòng vốn quốc tế quay lại với tài sản công nghệ Trung Quốc thể hiện niềm tin vào quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp nước này, từ tích lũy năng lực sang mở rộng quy mô và cạnh tranh mang tính toàn cầu. Đằng sau đó là sự hỗ trợ chính sách ổn định cho ngành AI và cam kết tăng cường năng lực thu hút nguồn lực toàn cầu chất lượng cao.

Mới đây, hội nghị công tác kinh tế trung ương của Trung Quốc đã xác định rõ các nhiệm vụ như thúc đẩy sáng kiến AI Plus, hoàn thiện quản trị AI và cải cách cơ chế thúc đẩy đầu tư nước ngoài. Những mục tiêu này cũng được đưa vào định hướng xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa mạnh mẽ.

Tránh lặp lại tình trạng bong bóng

Song song với việc hút vốn vào công nghệ và AI, Trung Quốc cũng chủ động “hãm phanh” thị trường tài chính để tránh kịch bản bong bóng. Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã mạnh tay với giới đầu cơ sau khi chỉ số Shanghai Composite chạm mức cao nhất trong 10 năm với thanh khoản kỷ lục do các khoản đặt cược đòn bẩy. Chỉ trong một tháng, Sở giao dịch Thượng Hải và Thâm Quyến xử lý hơn 2.000 vụ giao dịch bất thường như “bơm - xả” hay giả mạo lệnh.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đã xử phạt một quỹ phòng hộ địa phương 41 triệu NDT vì gây quỹ trái phép và chiếm dụng tiền nhà đầu tư. Nhiều biện pháp “làm mát” khác gồm siết cho vay ký quỹ, hạn chế nhà giao dịch tần suất cao và chấn chỉnh hành vi khuyến nghị cổ phiếu, cũng được thực hiện. Theo báo Business Times, giới phân tích cho rằng những biện pháp này không làm suy yếu tâm lý thị trường như trước. Năm 2025, Shanghai Composite tăng 18%, mức tốt nhất trong 6 năm và vượt cả mức tăng của S&P 500 (Mỹ).

Về dài hạn, các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới đều nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc, cho rằng nước này sẽ tiếp tục đóng góp khoảng 30% vào tăng trưởng toàn cầu trong vài năm tới. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, xung đột địa chính trị và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, giới đầu tư quốc tế không chỉ nhìn vào cơ hội ngắn hạn ở AI hay công nghệ, mà đánh giá cao lợi thế hệ thống của Trung Quốc thông qua chuỗi khép kín từ nghiên cứu đến sản xuất, logistics, thị trường và ứng dụng.

KHÁNH MINH tổng hợp