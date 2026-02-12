Tổng thống Mỹ thúc đẩy đối thoại với Iran

Theo tờ Times of Israel, ngày 11-2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có buổi tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran có kế hoạch mở vòng đàm phán hạt nhân mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: XINHUA

Tổng thống Donald Trump đánh giá cuộc gặp diễn ra tốt đẹp và khẳng định sự gắn kết giữa Mỹ và Israel vẫn đang ở mức rất vững chắc. Liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran, ông Donald Trump cho biết hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, ông Donald Trump nhấn mạnh ưu tiên lúc này là tiếp tục các vòng đối thoại với Tehran để thăm dò khả năng đạt được một thỏa thuận mới.

Ngoài vấn đề Iran, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về những tiến triển lớn đang đạt được tại Gaza và trong toàn khu vực.

Đây là cuộc gặp thứ bảy của hai vị lãnh đạo kể từ khi ông Trump tái đắc cử vào năm ngoái. Trước đó, Tổng thống Mỹ từng đe dọa tấn công Iran sau cuộc trấn áp biểu tình hồi tháng trước, trong khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào các mục tiêu của cả Mỹ và Israel.

PHƯƠNG NAM