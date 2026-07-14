Phường Gia Định: Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để cải tạo rạch Xuyên Tâm

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Theo UBND phường Gia Định, trên địa bàn phường có 869 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 606 trường hợp giải tỏa toàn phần, 263 trường hợp giải tỏa một phần. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 3.912 tỷ đồng, hơn 3.100 người dân di dời tới nơi ở mới.

Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án đã đạt được những kết quả quan trọng, đúng tiến độ đề ra. 100% hộ dân đã thực hiện bàn giao mặt bằng cho phường và chủ đầu tư dự án trong tháng 6-2026 theo đúng chỉ đạo của thành phố, không có trường hợp nào phải tổ chức thực hiện cưỡng chế, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai đồng bộ dự án.

Ông Lê Quốc Bằng, phường Gia Định, chia sẻ, khi thành phố triển khai cải tạo rạch Xuyên Tâm, ông và người dân ở khu vực này rất vui mừng và đặt nhiều kỳ vọng. Đây không chỉ là một dự án hạ tầng mà còn là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân.

Phát biểu tại buổi tổng kết, bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định, cho biết, có được mặt bằng sạch 100% mới chỉ là bước đầu. Để dự án về đích đúng hẹn vào cuối năm 2027, bà Khánh đề nghị UBND phường và các ban ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như chăm lo chu đáo người dân tái định cư, quản lý nghiêm túc mặt bằng, đồng hành cùng tiến độ thi công dự án...

MINH HẢI