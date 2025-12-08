Thêm một bộ "Tổng tập truyện cổ tích Andersen" được ra mắt bạn đọc

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà văn Andersen, TIMES Books liên kết với NXB Văn học ra mắt bộ Tổng tập truyện cổ tích Andersen . Phiên bản gốc của bộ sách hiện được lưu trữ tại Thư viện Hoàng gia Đan Mạch.

Bộ Tổng tập truyện cổ tích Andersen bao gồm 8 tập, trước mắt, TIMES Books xuất bản 4 tập, gồm: Cô bé bán diêm, Bộ quần áo mới của hoàng đế, Chú lính thiếc dũng cảm và Nàng tiên cá. Mỗi tập bao gồm hơn 20 truyện với khoảng 300 trang in màu.

Hans Christian Andersen (1805-1875) là nhà văn người Đan Mạch, một đại diện tiêu biểu cho văn học thiếu nhi và được mệnh danh là “Vầng mặt trời của văn học thiếu nhi thế giới”. Ông sinh ra trong một gia đình làm nghề đóng giày nghèo khổ ở thành phố Odense (Đan Mạch). Sự nghiệp văn học của ông bắt đầu từ việc viết kịch bản vào năm 1822.

Ông có nhiều bài viết về du ký và ca múa hài kịch, xuất bản tập thơ và kịch thơ. Đặc biệt, ông đã dùng ngòi bút diệu kỳ viết nên những câu chuyện cổ tích lay động lòng người. Từ đó, tên tuổi ông vang danh khắp thế giới, đưa bao thế hệ trẻ thơ bước vào miền mộng mơ vừa sâu lắng vừa rực rỡ…

4 tập đầu tiên của Tổng tập truyện cổ tích Andersen vừa được ra mắt bạn đọc Việt Nam, giữ nguyên tinh thần nguyên tác: nội dung đầy đủ, chi tiết, điều hiếm thấy ở các phiên bản rút gọn

Truyện cổ tích nổi tiếng nhất của Andersen gồm có Chú lính thiếc dũng cảm, Nàng tiên cá, Bộ quần áo mới của hoàng đế, Vịt con xấu xí, Bầy chim thiên nga, Chim sơn ca... Các tác phẩm đã được dịch sang hơn 150 thứ tiếng, đến nay vẫn tiếp tục được xuất bản và phát hành trên toàn cầu.

Bộ Tổng tập truyện cổ tích Andersen được minh họa với gần một trăm bức tranh giàu sức gợi, vừa thanh nhã vừa huyền ảo của Hùng Lượng - họa sĩ gốc Hoa đầu tiên lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng Andersen quốc tế. Sự kết hợp giữa nghệ thuật kể chuyện của bậc thầy truyện cổ tích thế giới và bút pháp minh họa tuyệt mỹ của một họa sĩ tài năng châu Á đã kiến tạo nên một bộ tổng tập truyện cổ tích chất lượng đỉnh cao, khác biệt, kết hợp hài hòa giữa nội dung tinh tế và hình thức mỹ lệ.

Mỗi cuốn sách trong tổng tập này là tập hợp của hơn 20 truyện cổ tích với một câu chuyện điển hình được chọn làm tiêu đề cho cuốn sách. Không giống với những tuyển tập khác thường được biên soạn lại một cách ngắn gọn, các truyện cổ tích trong mỗi cuốn sách của bộ tổng tập này được kể một cách đầy đủ, chi tiết, sinh động và trọn vẹn nhất.

Bên cạnh đó, vì đây là bộ Tổng tập truyện cổ tích Andersen đặc biệt được xuất bản như một ấn bản kỷ niệm quý hiếm nhân dịp 200 năm ngày sinh Andersen với sự đầy đủ và trọn vẹn nhất nên bạn đọc có thể tìm thấy trong tổng tập này rất nhiều câu chuyện ít khi xuất hiện trong những cuốn truyện cổ Andersen khác.

QUỲNH YÊN