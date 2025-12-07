Mở rộng không gian sáng tạo cho trẻ với dòng sách bóc dán

Với mong muốn mang đến trải nghiệm mới mẻ hơn cho trẻ, Đinh Tị Books đã phát hành dòng sách bóc dán đặc biệt, có thể sử dụng nhiều lần. Những miếng dán nhỏ, nhiều màu sắc giúp trẻ xây dựng thế giới tưởng tượng theo phong cách riêng.

Sách bóc dán sử dụng nhiều lần được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu “vừa học vừa chơi” và thúc đẩy sự chủ động khám phá của trẻ. Bên cạnh yếu tố giải trí, dòng sách bóc dán còn giúp trẻ mở rộng vốn hiểu biết thông qua nhiều bộ chủ đề: Thế giới động vật, Thám hiểm vũ trụ, Khủng long thời tiền sử, Đại dương kỳ bí, Số và chữ cái.

Dòng sách bóc dán sử dụng nhiều lần đáp ứng nhu cầu vừa chơi vừa học của trẻ

Là một trong những dòng sách được các bé gái yêu thích nhất, sách bóc dán công chúa giúp các bé được thỏa niềm đam mê về thời trang và phát huy sáng tạo khi liên tục được thay đổi trang phục và kiểu tóc cho công chúa nhỏ của mình.

Sách bóc dán hình công chúa là bộ sách được các bé gái yêu thích

Không chỉ hấp dẫn về mặt nội dung, dòng sách bóc dán còn ghi điểm nhờ chất liệu silicon an toàn, mềm, dai, dễ thao tác và không bám dính. Đặc biệt, sản phẩm vẫn bền khi ngâm nước, không bị biến dạng hay phai màu.

QUỲNH YÊN