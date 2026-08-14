Thi lại ở Tuyên Quang: Phụ huynh mong con được xét tuyển đại học đúng nguyện vọng

Ngày 14-8, hơn 320 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang dự thi tốt nghiệp THPT lần 2. Nhiều phụ huynh mong kết quả thi lại bảo đảm quyền lợi để các em được xét tuyển đại học theo đúng nguyện vọng đã đăng ký.

Phụ huynh chờ con trước điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sáng 14-8. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bộ GD-ĐT sẽ công khai phổ điểm thi lại

Theo ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), kỳ thi lại được tổ chức theo đúng quy chế và quy trình như kỳ thi chính thức. Kết quả thi, phổ điểm và các thông tin liên quan sẽ được công bố công khai để bảo đảm minh bạch, tạo điều kiện cho xã hội giám sát.

Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sáng 14-8. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bộ GD-ĐT cho biết việc tổ chức thi lại không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh mà nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho các em, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP sáng 14-8, công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại điểm thi được tăng cường. Nhiều phụ huynh đưa con đến trường từ sớm.

Phụ huynh đưa con đến điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đến dự thi tốt nghiệp THPT lần 2

Một số phụ huynh cho biết các thí sinh bước vào kỳ thi lại với tâm lý khá thoải mái, được gia đình động viên tự tin làm bài để có kết quả tốt nhất phục vụ xét tuyển đại học. Tuy nhiên, một số em vẫn chịu áp lực vì lo kết quả thi lại thấp hơn lần trước.

“Con tôi cũng bị tâm lý. Bố mẹ mong con đạt điểm cao để xét tuyển đại học đúng nguyện vọng, còn cháu lại e ngại điểm thi lại có thể thấp hơn”, một phụ huynh chia sẻ.

Một phụ huynh khác cho biết con mình đạt trên 26 điểm tổ hợp xét tuyển ở kỳ thi trước và đã trúng tuyển nguyện vọng ngành quản trị nhân lực của Đại học Kinh tế quốc dân. “Lần này cháu thi cũng tự tin, hy vọng khi có kết quả, con sẽ được xét tuyển đúng mong muốn”, phụ huynh này nói và cho rằng các học sinh không có lỗi trong vụ việc.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự phòng thi được thắt chặt.

Bộ GD-ĐT cho biết toàn bộ hồ sơ và nguyện vọng đăng ký xét tuyển của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được bảo lưu. Sau khi có kết quả thi lại, những thí sinh đủ điều kiện sẽ được xét tuyển riêng theo kết quả hợp lệ và các nguyện vọng đã đăng ký.

Bộ GD-ĐT đã làm việc với các cơ sở giáo dục đại học có thí sinh đăng ký xét tuyển để thống nhất phương án xử lý. Các cơ sở đào tạo sẽ phối hợp trong phạm vi biên độ tuyển sinh theo quy chế, bảo đảm quyền lợi của các thí sinh thi lại mà không ảnh hưởng đến chỉ tiêu, kết quả xét tuyển và quyền lợi của thí sinh trong đợt tuyển sinh chung năm 2026.

Đã khởi tố 33 bị can

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, khiến kết quả thi của các thí sinh không còn bảo đảm tính trung thực, khách quan và công bằng; từ đó có căn cứ tổ chức thi lại tất cả các môn tại điểm thi này.

Phụ huynh đưa con đến dự thi

Qua phân tích dữ liệu, kết quả các môn tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được xác định cao bất thường so với các trường THPT chuyên trên cả nước. Kết quả xác minh cũng cho thấy có giáo viên vào phòng thi nhắc bài; bước đầu có thí sinh thừa nhận trao đổi bài thi.

Theo bản tin Thời sự 19 giờ ngày 13-8 của Đài Truyền hình Việt Nam, cơ quan công an đã khởi tố thêm 4 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 33 người.

Trả lời Đài Truyền hình Việt Nam, bị can Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán, thư ký điểm thi, cho biết trong kỳ thi trước đã vào mỗi phòng khoảng 2-3 phút để nhắc bài cho thí sinh.

Bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi, cũng thừa nhận đã nhắc chung cho thí sinh và bày tỏ ân hận vì việc làm này ảnh hưởng đến những học sinh tự làm bài. Trước đó, bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra các cá nhân khác có dấu hiệu vi phạm.

PHAN THẢO- ĐỖ TRUNG -TRẦN LƯU