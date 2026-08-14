Đề Ngữ văn thi lại ở Tuyên Quang: Nghị luận về sự cần thiết phải trung thực khi chia sẻ thông tin

Sáng 14-8, hơn 320 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã hoàn thành môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2.

Ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất, thời gian làm bài 120 phút.

Sáng cùng ngày, Tuyên Quang có mưa lớn. Khi thí sinh rời phòng thi, lực lượng chức năng đã dùng ô hỗ trợ các em di chuyển.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, nhiều thí sinh nhận xét đề Ngữ văn “dễ thở”, làm bài khá tốt và cho rằng đề thi lần này dễ hơn lần trước. Nhiều em thích câu nghị luận yêu cầu trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải trung thực khi tạo lập và chia sẻ thông tin.

Đề thi gồm 2 phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm).

Phần Đọc hiểu sử dụng ngữ liệu về gìn giữ, phát triển văn hóa dân tộc và bảo đảm an ninh văn hóa. Câu 5 yêu cầu thí sinh, từ một nhận định về bản sắc văn hóa, nêu những việc cần làm để gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Ở phần Viết, câu 1 (2 điểm) yêu cầu thí sinh viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ, trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải trung thực khi tạo lập và chia sẻ thông tin.

Chiều 14-8, thí sinh dự thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Nhiều phụ huynh mong kết quả thi lại bảo đảm quyền lợi để các em được xét tuyển đại học theo đúng nguyện vọng đã đăng ký.

>> Một số hình ảnh thí sinh hoàn tất môn thi ngữ Văn:

PHAN THẢO- ĐỖ TRUNG- TRẦN LƯU