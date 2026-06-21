Thơ của nhà báo

Quán mới
Mở rộng cửa mời người trà thơm buổi sáng
mời nắng vào căn phòng đã qua đông
.
tôi lượm tàn thuốc cũ
xếp ô quan cuối vườn
cuộc cờ người vừa chấm dứt
.
dưới nắng rực rỡ ẩm mốc trốn chạy
nắng hẹn một ngày vui
nắng múa trên tảng đá đã khô rêu di tích mờ nét
nắng thêu bông lên những cánh bướm ma
nắng trêu đùa sương mai mật ngọt
.
Mở rộng cửa mời người trà tôi
xanh óng ánh bình minh
đêm cuối qua rồi, qua rồi
.
gió liu riu nâng tiếng hát khát vọng
tôi mang tình riêng mời trà
quán mới đầy trà tứ quý
người mỏi chân có thể dừng
nửa chung này cho người tiếp tục xa
.
Cửa mở rộng quán tôi thơm mùi sen
mời người trà sáng
trà pha bằng nước mưa đầu mùa
mẹ đựng trong những chiếc lu ký ức
.
Mời người vào quán mới
nắng đã long lanh treo những hạt pha lê
P.N. THƯỜNG ĐOAN
Ta nhận ra mình
Trên chuyến xe quê khấp khểnh gập ghềnh
Ta bất chợt nhận ra mình không còn trẻ nữa
Chiều khuất bóng, mẹ hiền vẫn ngồi bên khung cửa
.
Trời vào hạ, phía đồi xa bát ngát tím hoa sim
Năm tháng dài xa quê, nay mới quay trở lại
Cứ ngỡ thanh xuân vẫn còn neo giữ mãi
Có ai ngờ, thoáng chốc cũng tàn phai
.
Lặng lẽ đứng giữa bậc thềm trong buổi sớm mai
Nghe gió thổi qua vườn đồi trống trải
Ta gặp lại tuổi thơ sau những ngày xa ngái
Giọt cà phê sáng nay bỗng dịu ngọt ân tình…
LÊ CÔNG SƠN