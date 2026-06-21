Thơ của nhà báo

Không chỉ đem thông tin đến cho bạn đọc, rất nhiều người làm báo là nhà thơ nổi tiếng. Nhà thơ P.N Thường Đoan và Lê Công Sơn có hàng chục năm làm báo, ngoài công việc đeo bám thời sự hàng ngày, họ vẫn dành khoảng trống riêng cho thơ. Có khi chính công việc của nghề báo đã đem lại cảm xúc mà bật thành câu thơ đồng cảm với nhịp sống xung quanh.