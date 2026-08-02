Không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Lan tỏa giá trị bằng công nghệ số

Những ngày này, ở nhiều phường, xã của thành phố mang tên Bác, người dân bắt đầu quen với một hình ảnh mới: chỉ bằng một cú chạm trên điện thoại thông minh, những thước phim, trang sách, câu chuyện về Bác hiện lên sống động.

Triển lãm không còn khoảng cách

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Thạnh (TPHCM) vừa tổ chức một buổi lễ ra mắt có phần đặc biệt.

Không có băng rôn, không gian hàng trưng bày cồng kềnh, thay vào đó là những chiếc màn hình lớn, nơi đại diện trung tâm giới thiệu mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên môi trường số - một “bảo tàng” không giới hạn không gian, thời gian.

Người dân phường Bình Thạnh truy cập Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng trực tuyến (Ảnh: FANPAGE PHƯỜNG BÌNH THẠNH CUNG CẤP)

Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Thạnh, cho biết, đây là kết quả của một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, để mô hình thực sự đi vào đời sống cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Toàn bộ không gian được thiết kế theo hình thức triển lãm 3D với 3 phòng trưng bày, tổng cộng 105 hình ảnh, tư liệu: từ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến chủ đề “Bác Hồ với ngành văn hóa - thể thao”, và những mô hình, sáng kiến cải cách hành chính cụ thể mà trung tâm đã thực hiện trong quá trình học tập và làm theo Bác.

Một trong những điểm giúp mô hình không gian số thu hút người xem là những tiện ích đi kèm, như: tủ sách điện tử với đầu sách được thể hiện như sách thật, người đọc cũng lật từng sách, đánh dấu những đoạn hay, truy cập nhanh những chi tiết trích dẫn; góc nghe - nhìn “Bác Hồ với nhân dân” lưu giữ những bài phát biểu lịch sử, thước phim tư liệu lịch sử; chuyên đề “Hành trình theo dấu chân Người” được thiết kế như một bản đồ, đánh dấu theo thời gian những địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác.

Bản tin điện tử phường Bình Thạnh cũng đi vào hoạt động tại địa chỉ https://bantinphuongbinhthanh. blogspot.com, trở thành kênh thông tin chính thống cập nhật hoạt động của Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của phường.

Với 8 chuyên mục, trong đó có mục riêng về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, người dân có thể dễ dàng tra cứu theo từng lĩnh vực hoặc tìm lại những thông tin đã đăng - cách làm cho thấy tư duy phục vụ đã thay đổi, chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ và kiến tạo”, lấy người dân làm trung tâm. Từ đó, người dân được thụ hưởng dịch vụ công minh bạch, thuận tiện và nâng cao sự hài lòng cũng như chất lượng cuộc sống.

Podcast kể chuyện về Bác

Nếu phường Bình Thạnh chọn hình thức triển lãm 3D sống động, thì ở phường Tân Uyên (TPHCM), câu chuyện về Bác lại được kể bằng một chất liệu gần gũi hơn, thông qua những bài nói được số hóa (podcast).

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số của phường đã có 17 đầu sách, 13 video, 44 podcast và 10 bộ flashcard (thẻ ghi nhớ). Trong đó, chuyên mục podcast được xem là điểm nhấn đặc biệt, bởi đây không phải những bài giảng khô khan mà là những câu chuyện, ký ức, hồi ức được kể lại từ chính các nhân chứng từng có dịp gặp gỡ hoặc nghe kể về Bác.

Bạn Thanh Hòa, đoàn viên thanh niên của phường, cho biết: “Chúng tôi giờ có thể nghe một tập podcast về Bác ở bất cứ đâu, thay vì phải đến thư viện hay một không gian cụ thể. Phương thức tiếp cận gần gũi, hiện đại ấy giúp tôi cũng như các bạn đồng trang lứa dễ tiếp cận, tiếp thu tư tưởng của Người. Từ đó, áp dụng vào hành trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngoài ra, chuyên mục flashcard với 10 bộ thẻ thông tin cô đọng, cũng được thiết kế riêng cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, những người quen với việc tiếp nhận thông tin nhanh, ngắn gọn trên môi trường mạng. Được đưa vào vận hành từ đầu năm nay, chuyên mục flashcard ghi nhận hơn 9.000 lượt truy cập và tương tác.

Nếu trước đây muốn tìm hiểu về Bác, người dân phải đến thư viện hay phòng truyền thống, hôm nay, thông qua những Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên môi trường số như ở phường Bình Thạnh, Tân Uyên hay nhiều phường, xã khác trên địa bàn TPHCM, những câu chuyện, thước phim, bài nói của Người đã hiện diện trong đời sống thường nhật.

Đó không chỉ là kết quả của chuyển đổi số, mà còn là cách để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiếp cận bằng ngôn ngữ của thời đại số, gần gũi hơn với mỗi người dân.

Những mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên môi trường số đang góp một mảnh ghép cụ thể, sinh động cho bức tranh hạ tầng văn hóa số mà Chính phủ vừa quy định tại Nghị định 277/2026/NĐ-CP (quy định về xây dựng, vận hành và quản lý hạ tầng văn hóa số, bao gồm cả các sản phẩm, dịch vụ nội dung số và trung tâm đổi mới sáng tạo). Trong đó nhấn mạnh việc phát triển nền tảng số toàn dân phục vụ tiện ích văn hóa, cùng những nền tảng lưu trữ, số hóa dữ liệu văn hóa gắn với bảo tồn giá trị lịch sử.

THIÊN BÌNH