Thông điệp và kỳ vọng từ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ vừa trả lời phỏng vấn của báo chí nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm .

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt nào?

Thứ trưởng NGUYỄN MINH VŨ: Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới. Việc phía Hàn Quốc mời Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm với tư cách là “Quốc khách” đầu tiên của Tổng thống Lee Jae Myung cho thấy sự coi trọng của phía Hàn Quốc đối với quan hệ với Việt Nam, cũng như với cá nhân đồng chí Tổng Bí thư.

Chuyến thăm lần này diễn ra vào thời điểm tình hình khu vực và thế giới đang trải qua khó khăn và mất ổn định trên nhiều phương diện về chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư... Hàn Quốc và Việt Nam là hai đối tác hàng đầu của nhau trên rất nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động, giao lưu nhân dân.

Đây sẽ là dịp để hai bên đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả; đồng thời, mở ra những định hướng phát triển mới sang các lĩnh vực hợp tác quan trọng và tiềm năng, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng có thể cho biết rõ hơn về thông điệp của chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm?

Chuyến thăm là dịp để Việt Nam chuyển tải thông điệp đến bạn bè Hàn Quốc, cộng đồng quốc tế quyết tâm và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ cho các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và triển khai những định hướng phát triển lớn của đất nước, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm càng thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ góp phần rất quan trọng vào việc tăng cường tin cậy chính trị và nâng tầm hợp tác thực chất giữa hai nước. Đồng thời, chuyến thăm sẽ mở ra các lĩnh vực hợp tác mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có lĩnh vực năng lượng bán dẫn, hợp tác về trí tuệ nhân tạo, cũng như hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ kinh nghiệm và phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần thiết thực cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tối 1-8, tại Công viên Biển Đông, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc TP Đà Nẵng năm 2025. Ảnh: SGGPO

Thứ trưởng đánh giá thế nào về những kết quả nổi bật trong quan hệ hai nước thời gian qua, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra khả năng, phương hướng nào trong quan hệ hai nước thời gian tới?

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu mà Hàn Quốc cung cấp hỗ trợ phát triển.

Đặc biệt, trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, được kỳ vọng là trụ cột mới trong quan hệ song phương, hai nước đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ, như: Dự án Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, dự án Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Hòa Lạc, Vườn ươm công nghệ Cần Thơ...

Về hợp tác trong lĩnh vực lao động, giao lưu nhân dân, hiện có khoảng trên 350.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và hơn 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam, trong đó có hơn 100.000 gia đình đa văn hóa, và khoảng 100 địa phương của hai bên có quan hệ giao lưu hữu nghị nhân dân.

Cùng với đó, hai bên tăng cường trao đổi, phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế trong giải quyết các vấn đề mà khu vực và quốc tế cùng quan tâm, góp phần vào hòa bình, ổn định và sự phát triển chung trong khu vực, thế giới.

Với nền tảng đó, chuyến thăm lần này sẽ là động lực, nguồn cảm hứng để Việt Nam - Hàn Quốc kế thừa, phát huy, nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc từ ngày 10 đến 13-8.

