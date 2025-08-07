Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc

Ngày 7-8, Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sắp thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 13-8.

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 22-12-1992. Tháng 10-2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác hợp tác chiến lược. Đến tháng 12-2022, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hiện hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Hai nước cũng có hợp tác tốt về quốc phòng, an ninh, trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại.

Về hợp tác kinh tế, Hàn Quốc tiếp tục là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam. Năm 2024, kim ngạch song phương đạt 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm trước. Hai bên đặt mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030.

Năm 2024, tổng số người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc là khoảng 320.000 người, tăng 50.000 người so với 2023, trong đó gần 100.000 lưu học sinh, trên 40.000 cô dâu lấy chồng Hàn Quốc (không tính số đã nhập quốc tịch Hàn Quốc); số còn lại theo diện hợp tác đầu tư, thăm thân, làm việc ngắn hạn...

BÍCH QUYÊN