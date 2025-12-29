Thử nghiệm dùng UAV giao hàng tại Khu Công nghệ cao TPHCM

Công ty TNHH Saolatek và Công ty Cổ phần Công nghệ Di Động Việt đã ký kết ghi nhớ hợp tác (MoU), nhằm thiết lập khuôn khổ phối hợp trong việc thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào hoạt động giao hàng tại Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP).

Đại diện Công ty TNHH Saolatek và Di Động Việt ký kết ghi nhớ hợp tác.

Saolatek là đơn vị có năng lực nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng thực tiễn các dòng UAV, sẽ đảm nhiệm vai trò tổ chức bay, điều khiển thiết bị, bảo đảm an toàn kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan quản lý trong quá trình thử nghiệm. Trong khi đó, Di Động Việt tham gia với vai trò đơn vị cung cấp hàng hóa, bố trí nhân sự tại các điểm xuất phát và giao hàng, đồng thời phối hợp đánh giá chất lượng giao nhận và mức độ an toàn của hàng hóa trong quá trình thử nghiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Saolatek cho biết: “Chúng tôi tiếp cận việc thử nghiệm UAV trong đô thị theo hướng từng bước, có kiểm soát, bám sát các quy định hiện hành và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn và trật tự đô thị. Đồng thời, Saolatek xem giai đoạn thử nghiệm này như một cơ hội để đóng góp dữ liệu và kinh nghiệm thực tế, qua đó giúp các cơ quan quản lý có thêm cơ sở xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý phù hợp cho UAV dân sự trong tương lai”.

Về phía Di Động Việt, ông Nguyễn Ngọc Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Di Động Việt chia sẻ: “Là một đơn vị bán lẻ công nghệ, Di Động Việt đứng khá gần với người dùng cuối. Vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm đến việc công nghệ mới có thể được ứng dụng ra sao trong đời sống, chứ không chỉ dừng ở ý tưởng. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hôm nay giúp chúng tôi cùng các đối tác thử nghiệm, quan sát và đánh giá các mô hình giao nhận mới trong môi trường kiểm soát, để có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai”.

Biên bản ghi nhớ giữa Saolatek và Di Động Việt thời hạn ba năm, là cơ sở để hai bên phối hợp triển khai các hoạt động thử nghiệm cụ thể trong thời gian tới, phù hợp với định hướng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của TPHCM.

KIM THANH