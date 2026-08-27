Xã hội

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi rút từ 260 xuống 106 điều

SGGPO

Sáng 27-8, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo “Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”.

Hội thảo “Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” do VCCI tổ chức sáng 27-8 là hội thảo đầu tiên lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024. Ảnh: LƯU THỦY
Hội thảo “Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” do VCCI tổ chức sáng 27-8 là hội thảo đầu tiên lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024. Ảnh: LƯU THỦY

Ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết Luật Đất đai năm 2024 mới ban hành khoảng hai năm nhưng đã phát sinh những yêu cầu mới, nhất là sau khi thay đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, việc sửa đổi luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo động lực phát triển.

So với Luật Đất đai năm 2024 gồm 260 điều, dự thảo mới rút còn 106 điều, theo hướng luật khung, tinh gọn, tăng phân cấp, phân quyền; nhiều quy định về trình tự, thủ tục sẽ giao Chính phủ quy định.

Một định hướng đáng chú ý là coi đất đai là đầu vào cho sản xuất, đồng thời hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo bảng giá đất và hệ số. Với bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự thảo chuyển từ tư duy bồi thường thiệt hại sang tái thiết cuộc sống, gắn với sinh kế, việc làm và thu nhập của người có đất bị thu hồi.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, đề nghị không áp dụng rộng cơ chế bồi thường bằng đất đối với đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng đất; đồng thời cần quy định nguyên tắc, công thức bồi thường và tiêu chí điều chỉnh hệ số giá đất để bảo đảm minh bạch, thống nhất.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, Luật Đất đai sửa đổi cần bảo đảm tính đồng bộ với các luật liên quan và sự ổn định của môi trường đầu tư. VCCI cũng đề nghị xây dựng khung tối thiểu thống nhất toàn quốc về giải quyết hồ sơ, thời hạn xử lý, công khai thông tin và xử lý trường hợp quá hạn.

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LƯU THỦY

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