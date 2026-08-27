Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ lũ quét ở biên giới Nepal và Trung Quốc

Ngày 27-8, Bộ Ngoại giao cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra ở khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26-8 .

Khu vực bị lũ quét tàn phá tại Rasuwa, Nepal ngày 26-8. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng, đầu mối cộng đồng ở sở tại, để xác minh thông tin về tình hình công dân Việt Nam, khả năng có công dân du lịch, tham quan... tại khu vực vào thời điểm xảy ra thảm họa.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và đầu mối cộng đồng người Việt Nam sở tại theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam gặp nạn.

Bộ Ngoại giao khuyến nghị, trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng Bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ: + Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc: +8618612801838 + Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal: +91 70 4203 5588 + Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +84 965411118, email: baohocongdan@gmail.com.

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