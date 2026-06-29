Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Đại sứ Australia, Hàn Quốc và Canada tại Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, chiều 29-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp Đại sứ Australia, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi Australia là người bạn tin cậy, là Đối tác Chiến lược toàn diện giàu tiềm năng và có vị thế, vai trò ngày càng tăng ở khu vực, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược với Việt Nam.

Để tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước, mong đón Thủ tướng Australia thăm lại Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC 2027; đề nghị hai bên duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa hợp tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên triển khai các biện pháp đột phá, nhằm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới; đề nghị phía Australia tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam và duy trì ổn định nguồn cung nhiên liệu; hạn chế các rào cản thương mại và điều tra chống bán phá giá. Thủ tướng cũng đề nghị Australia tạo điều kiện cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Australia..

Về phần mình, Đại sứ Australia Gillian Bird bày tỏ, Australia luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện cải cách nhằm đạt các mục tiêu phát triển; khẳng định mong muốn tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, GD-ĐT, hỗ trợ phát triển KH-CN…

Nhân dịp này, Đại sứ Gillian Bird thông báo Australia sẽ cấp gần 100 triệu AUD tổng viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm tài chính 2026-2027, trong đó tập trung hợp tác về KH-CN, phát triển kỹ năng và nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu

* Cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng rằng, nền tảng quan hệ vững chắc giữa hai nước thời gian qua sẽ là cơ sở để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thời gian tới; đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tập trung hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026, hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, đường sắt đô thị, thành phố thông minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại sứ Choi Young Sam khẳng định, Hàn Quốc luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực mới mà Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: khoa học - công nghệ, bán dẫn, năng lượng tái tạo, điện khí LNG, trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng; nhấn mạnh Hàn Quốc luôn là đối tác tin cậy và là người bạn đồng hành với Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và năm 2045…

* Cũng trong ngày 29-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi Canada là đối tác quan trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu và hiệu quả, hướng tới sớm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực của quan hệ song phương sau gần 10 năm xác lập khuôn khổ Đối tác Toàn diện, trong đó trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi sau 5 năm lên 8,6 tỷ USD vào năm 2025.

Thủ tướng nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa hợp tác chưa khai thác hết, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng…

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị Canada tiếp tục mở cửa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ cao (AI, lượng tử, bán dẫn), hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước; khuyến khích các trường đại học có thứ hạng cao của Canada mở phân hiệu tại Việt Nam.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel khẳng định, Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng, có vai trò chủ chốt trong ASEAN và ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; khẳng định Canada coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng cũng như một số đề xuất hợp tác cụ thể về năng lượng, an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, hàng không vũ trụ, vận tải biển, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, gìn giữ hòa bình…

LÂM NGUYÊN