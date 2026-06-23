Mở rộng hợp tác TPHCM - Trung Quốc

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Hà Vĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ niềm vui được đón tiếp Đại sứ Hà Vĩ cùng phu nhân và các thành viên trong đoàn đến thăm, làm việc tại TPHCM. Đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp. Đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định quan hệ hợp tác với các địa phương và đối tác Trung Quốc luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong hoạt động đối ngoại của TPHCM.

​Trao đổi về định hướng phát triển, đồng chí Trần Lưu Quang chia sẻ với Đại sứ Hà Vĩ về vị trí và vai trò của TPHCM trong mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam. Theo đồng chí Trần Lưu Quang, TPHCM được Trung ương giao trách nhiệm tạo mô hình tăng trưởng mới, thúc đẩy tăng trưởng toàn khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam. Bên cạnh đó, Thành phố đề ra mục tiêu phát triển theo hướng bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Theo đó, mọi chính sách từ quy hoạch, hạ tầng đến an sinh xã hội đều hướng tới việc nâng cao chất lượng sống, mang lại sự thoải mái và tiện nghi cho người dân.

Ngoài ra, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, TPHCM đang tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm các bài toán lớn của một siêu đô thị như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước và tối ưu hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn cử các đoàn lãnh đạo và cán bộ của TPHCM sang các thành phố của Trung Quốc, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đô thị.

​Đại sứ Hà Vĩ nhận định TPHCM là một siêu đô thị đang trong giai đoạn phát triển then chốt. Đại sứ bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến các mô hình quản trị đô thị của Thành phố, đặc biệt là kinh nghiệm trong việc giải quyết các thách thức về môi trường, nguồn nước, giao thông và phát triển nguồn nhân lực.

​Nhấn mạnh các đối tác Trung Quốc và TPHCM có tiềm năng to lớn để thúc đẩy hợp tác thực chất, Đại sứ Hà Vĩ đề xuất hai bên tập trung vào các lĩnh vực then chốt như phát triển cơ sở hạ tầng và hợp tác chuỗi cung ứng. Đại sứ cho biết, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc thuộc lĩnh vực công nghệ cao, phát triển xanh hiện có xu hướng dịch chuyển và mong muốn đầu tư vào Việt Nam, nơi được đánh giá là có môi trường đầu tư quen thuộc, thuận lợi. Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về quản lý và phát triển đô thị.

Đại sứ Hà Vĩ tin tưởng TPHCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, sáng tạo ra các mô hình quản trị mới, đóng góp tích cực vào việc thắt chặt quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

THỤY VŨ