Phó Chủ tịch HĐND TPHCM tiếp đoàn Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu Tự trị Tây Tạng, Trung Quốc

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tiếp Phó Chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu Tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) Hứa Thành Thương

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, đồng thời nhấn mạnh TPHCM luôn coi trọng và thúc đẩy hợp tác với các địa phương Trung Quốc. Phó Chủ tịch HĐND TPHCM tin tưởng, chuyến thăm của đoàn sẽ mở ra bước phát triển mới trong quan hệ giữa TPHCM với Khu Tự trị Tây Tạng.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đã giới thiệu với đoàn về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố sau khi hợp nhất địa giới hành chính, đồng thời cho rằng hai bên cần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội, cũng như đẩy mạnh giao lưu kinh tế - văn hóa và kết nối du lịch.

Giới thiệu khái quát về địa phương, ông Hứa Thành Thương cho biết Khu tự trị Tây Tạng nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc, gồm 6 thành phố và 1 địa khu với dân số khoảng 3,7 triệu người. Năm 2025, GDP địa phương đạt hơn 300 tỷ nhân dân tệ, tăng 7% so với năm trước.

Ông Hứa Thành Thương đề xuất tăng cường giao lưu hữu nghị và xây dựng kế hoạch hợp tác lâu dài giữa Khu tự trị Tây Tạng và TPHCM, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp và thương mại. Ông cũng kỳ vọng ngày càng có nhiều nông sản, hải sản của Việt Nam hiện diện tại thị trường Tây Tạng.

Lãnh đạo HĐND TPHCM chụp ảnh lưu niệm với đoàn Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu Tự trị Tây Tạng, Trung Quốc

THỤY VŨ