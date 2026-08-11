Dân vận số phải tạo được tương tác hai chiều với người dân

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, công tác "dân vận số" phải tạo được tương tác hai chiều, tiếp nhận ý kiến của người dân, xử lý và phản hồi nhanh chóng, công khai.

Ngày 11-8, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Phạm Minh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương. Hội nghị được trực tuyến đến 168 điểm cầu xã, phường, đặc khu.

Đồng chí Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cầu nối giữa Đảng, chính quyền và người dân

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thông tin, thời gian qua, công tác dân vận tiếp tục giữ vai trò quan trọng, tạo sự thống nhất trong nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp yêu cầu phát triển mới của Thành phố.

Trước và sau khi sáp nhập, Ban Thường vụ các địa phương luôn kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt Quyết định 23-QĐ/TW trong toàn hệ thống chính trị, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác dân vận.

Thông qua công tác dân vận, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội được phát huy; các cuộc vận động, phong trào thi đua và hoạt động an sinh xã hội tiếp tục huy động hiệu quả nguồn lực từ cộng đồng.

Công tác dân vận của chính quyền cũng có nhiều đổi mới, gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và hiệu quả quản trị từng bước được nâng cao.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác dân vận tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Giai đoạn 2021-2025, người dân tự nguyện hiến trên 1,1 triệu m2 đất và đóng góp hơn 812 tỷ đồng để xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng. Nhiều phong trào, mô hình thiết thực trong bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp được triển khai. Tuy nhiên, ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, công tác dân vận còn chưa sâu, chưa sát thực tiễn.

Người dân tham gia từ sớm các vấn đề liên quan

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương kết quả, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan tư pháp, lực lượng vũ trang và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Đồng chí nêu rõ, công tác dân vận ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, hoạt động quản lý, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nổi bật là chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; các chính sách hỗ trợ, phát triển giáo dục, y tế, an sinh xã hội; phát huy dân chủ ở cơ sở trong triển khai các công trình trọng điểm, chỉnh trang đô thị, nâng cấp đường, hẻm và bảo vệ môi trường.

Công tác dân vận gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí chỉ ra một số hạn chế, tồn tại và yêu cầu có giải pháp khắc phục. Trong đó, cần chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, không để những bức xúc nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu, công tác dân vận phải được thực hiện chủ động, từ sớm, từ cơ sở và xuyên suốt. Cần gắn chặt công tác dân vận với quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tăng cường đối thoại, giải quyết kiến nghị, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội và huy động sức mạnh của người dân.

Các đơn vị, tổ chức cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận; xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố. Trong đó, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu là yếu tố quyết định hiệu quả của công tác dân vận. Công tác dân vận phải tạo điều kiện để người dân tham gia từ sớm vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác dân vận, nhất là công tác nắm tình hình người dân và dân vận trên môi trường số.

Trong đó, dân vận số phải tạo được tương tác hai chiều, tiếp nhận, xử lý và phản hồi ý kiến của người dân nhanh chóng, công khai; đồng thời nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập trung vào những việc khó, việc mới, những vấn đề bức xúc ở cơ sở.

THÁI PHƯƠNG