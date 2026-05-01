Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tới Hà Nội, tối 1-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3-5.

Chiều tối 1-5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao.

Chuyến thăm lần này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sinh động sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản khi cả hai nước đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chuyến thăm dự kiến sẽ tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên và phát triển thế mạnh bổ sung cho nhau, trước hết là kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chuỗi an ninh năng lượng, lương thực, hợp tác sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân cũng như phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Xe đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: QUANG PHÚC

Chuyến thăm sẽ làm sâu sắc và xác định những trụ cột mới, quan trọng trong quan hệ, góp phần tạo ra không gian hợp tác mới, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản ký công hàm trao đổi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Việt Nam và Nhật Bản đã lần lượt xác lập khuôn khổ quan hệ từ Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài (năm 2002) lên Đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á (năm 2009); Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á (năm 2014); Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới (27-11-2023).

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae xuống máy bay. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Về thương mại, hai nước đã dành cho nhau thuế suất tối huệ quốc từ năm 1999. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng, hiện đạt khoảng 52 tỷ USD (năm 2025), tăng gấp đôi so với năm 2014 (27,4 tỷ USD). Trong năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai nước tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024.

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Trong tháng 1-2026, kim ngạch thương mại hai nước đạt 4,87 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Về đầu tư trực tiếp (FDI), tính lũy kế đến ngày 31-1-2026, Nhật Bản có 5722 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam với tổng mức đầu tư đạt 78,9 tỷ USD, đứng thứ 3/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam (sau Hàn Quốc, Singapore).

Tính lũy kế đến ngày 31-1-2026, Việt Nam có 132 dự án đầu tư sang Nhật Bản với tổng vốn đăng ký đạt 47,2 triệu USD, đứng thứ 33/85 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam theo thứ tự đầu tư nhiều nhất là TPHCM, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai.

Về viện trợ phát triển chính thức ODA, Nhật Bản là nước cung cấp vốn vay bằng đồng Yên cho Việt Nam lớn nhất, tổng giá trị vay tính đến hết năm tài khóa 2025 là khoảng 2.550 tỷ Yên (tương đương hơn 23 tỷ USD), chiếm hơn 26% tổng vốn ký kết vay nước ngoài của Chính phủ. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đạt hơn 680.000 người (đứng thứ 2 sau Trung Quốc).

PHAN THẢO