Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đạt 150 tỷ USD vào năm 2030

Ngày 23-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những bước phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau gần 35 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó khẳng định hai nước là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của nhau.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với hơn 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của hai nước và phát triển công nghiệp của Việt Nam.

Hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, khoa học công nghệ, lao động, GD-ĐT và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng.

Để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh và ngoại giao; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, tạo cơ sở chính trị vững chắc mở rộng hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh liên kết kinh tế, tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng hợp tác; đề nghị hai bên phối hợp triển khai các nhóm nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030; tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước.

Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ tăng cường tỷ lệ nội địa hóa và sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc; có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới tài chính, thanh tra, giám sát ngân hàng và vận hành, tham gia vào các Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn kết chiến lược trong việc bảo đảm an ninh năng lượng bền vững giữa hai nước; mở rộng hợp tác nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân hai nước...

Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng; khẳng định sẽ phối hợp với Việt Nam tìm kiếm biện pháp đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc.

Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác dài hạn và chiến lược không chỉ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng mà còn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, lao động, chuỗi cung ứng...

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định, thành công của Việt Nam cũng là thành công của Hàn Quốc, hai bên cần tăng cường trao đổi thúc đẩy hợp tác song phương ở tầm cao nhất, hướng tới thịnh vượng chung bền vững; mong muốn Chính phủ Việt Nam tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam như điện hạt nhân, cơ sở hạ tầng, đường sắt tốc độ cao.

Tổng thống cho biết, Hàn Quốc sẽ xem xét tích cực việc tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam, cũng như mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động và tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định, Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại đến năm 2030, và trở thành nước phát triển, thu nhập cao đến năm 2045.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Lee Jae Myung cùng tham dự và phát biểu tại tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc: Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ, với sự tham dự của các doanh nghiệp hàng đầu hai nước.

LÂM NGUYÊN