TPHCM - Estonia thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả

Tối 23-4, trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh sự danh dự châu Á, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Estonia Margus Tsahkna đã chủ trì tiệc chiêu đãi đoàn Hội nghị Lãnh sự danh dự châu Á, Đại sứ Estonia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Hannes Hanso cùng 12 vị Lãnh sự Danh dự Estonia khu vực châu Á đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Estonia Margus Tsahkna (trái) trao đổi với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh. Ảnh: XUÂN HẠNH

Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Estonia Margus Tsahkna phát biểu tại sự kiện. Ảnh: XUÂN HẠNH

Phát biểu tại buổi tiệc, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Estonia Margus Tsahkna bày tỏ niềm vui khi chứng kiến một TPHCM phát triển năng động về các mặt kinh tế, chính trị và văn hóa. Theo ông Margus Tsahkna, chuyến thăm lần này không chỉ nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh mà còn hướng tới xây dựng niềm tin, kết nối những nền tảng hợp tác lâu dài.

Về phần mình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Margus Tsahkna, Đại sứ Hannes Hanso cùng 12 vị Lãnh sự danh dự Estonia khu vực châu Á đến thăm và làm việc tại TPHCM. Đồng chí nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước từ năm 1992 đến nay không ngừng phát triển tốt đẹp. Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó Estonia là đối tác ưu tiên ở khu vực Baltic.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: XUÂN HẠNH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ ấn tượng với những thành tựu của Estonia - hình mẫu toàn cầu trong chuyển đổi số, quản trị nhà nước và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, việc Estonia thiết lập Văn phòng Lãnh sự danh dự tại TPHCM từ năm 2015 đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của quốc gia này đối với trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu của Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Estonia Margus Tsahkna và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chụp ảnh lưu niệm với đoàn Lãnh sự danh dự Estonia tại châu Á. Ảnh: XUÂN HẠNH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao các Đại sứ và Lãnh sự Danh dự Estonia trong khu vực, với vai trò người nối nhịp cầu ngoại giao, văn hóa giữa Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á nói chung với Estonia.

Trong giai đoạn phát triển mới, TPHCM mong muốn cùng phía Estonia khai thác hiệu quả các lĩnh vực hợp tác chiến lược. Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh tin tưởng sự tương đồng trong triết lý lao động giữa hai dân tộc sẽ là nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác thực chất, đặc biệt là trong giáo dục và khoa học - công nghệ.

XUÂN HẠNH