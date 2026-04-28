Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam đến chào từ biệt

Chiều 28-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Jigjee Sereejav đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với quan hệ hai nước, đặc biệt là đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối hợp tác đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước có bước phát triển thực chất và toàn diện trên nhiều lĩnh vực hợp tác.

Trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Mông Cổ dày công xây dựng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Mông Cổ; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, củng cố tin cậy chính trị; thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư phát triển tương xứng với tiềm năng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, tận dụng tối đa lợi thế Hiệp định miễn thị thực song phương ký năm 2023; tuyên truyền quảng bá về tình hữu nghị giữa hai nước tới nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, qua đó góp phần tạo nền tảng tương lai bền vững cho quan hệ Việt Nam - Mông Cổ.

Đại sứ Jigjee Sereejav khẳng định, với nền tảng quan hệ tốt đẹp hiện nay, nhất là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ” sẽ không ngừng phát triển hiệu quả, thực chất và toàn diện, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

BÍCH QUYÊN