Tối 23-4, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Hà Lan. Tham dự có đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng  đại diện các sở, ban, ngành TPHCM  và cộng đồng người Hà Lan sinh sống và làm việc tại TPHCM.

20260423_184647.jpg
Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TPHCM Raissa Marteaux phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại sự kiện, bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TPHCM, nhấn mạnh ngày Quốc khánh không chỉ là dịp kỷ niệm sinh nhật Quốc vương Willem-Alexander (27-4) mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo, đổi mới và đoàn kết của người Hà Lan. Theo bà, mối quan hệ Hà Lan – Việt Nam tiếp tục phát triển tích cực, với Hà Lan duy trì vị thế là đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Nhiều lĩnh vực hợp tác được thúc đẩy như phát triển hạ tầng cảng biển, quản lý nước, giảm thiểu ngập lụt, nông nghiệp bền vững, giáo dục và công nghệ bán dẫn, ...

20260423_185145.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định quan hệ Việt Nam – Hà Lan là điển hình của mối quan hệ năng động, hiệu quả và thực chất, được xây dựng trên nền tảng lịch sử hơn 4 thế kỷ và không ngừng được củng cố qua các khuôn khổ hợp tác chiến lược.

Theo đồng chí Bùi Minh Thạnh, Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại TPHCM với tổng vốn hơn 8,2 tỷ USD. Thành phố hiện duy trì quan hệ hợp tác với các địa phương của Hà Lan như Rotterdam, Eindhoven và Emmen, đồng thời triển khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực trong phát triển hạ tầng, chống ngập và chuyển đổi bền vững. Nhiều thương hiệu Hà Lan đã trở nên quen thuộc với người dân TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM đánh giá cao vai trò cầu nối của Tổng Lãnh sự quán Hà Lan, đồng thời khẳng định TPHCM sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng sâu rộng, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hà Lan trong thời gian tới.

THỤY VŨ

