Đóng bàn ghế, tặng quần áo, sách vở cho người dân Nam Sudan dịp 30-4

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), lực lượng Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân địa phương.

Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tá Phạm Văn Đoàn dẫn đầu đã cơ động từ Juba tới Bentiu để phối hợp cùng lực lượng Bộ Quốc phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại Phân khu Bắc. Thiếu tá Trần Viết Cường, Chỉ huy trưởng lực lượng GGHB Việt Nam tại Phái bộ, cũng trực tiếp có mặt tại Bentiu để chỉ đạo triển khai các hoạt động trên thực địa.

Đóng bàn ghế từ tấm kê hàng cũ tặng người dân

Tại khu vực Bảo vệ Dân thường (POC) Bentiu, lực lượng GGHB Việt Nam đã tận dụng các tấm kê hàng bằng gỗ cũ để đóng mới, trao tặng 5 bộ bàn ghế và 10 tấm phản ngủ, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân. Cùng với đó, 50 bộ sách vở, 100 bộ quần áo, 300 lọ thuốc chống muỗi và nhiều vật dụng vệ sinh cũng được trao tặng.

Thượng tá Phạm Văn Đoàn dẫn đầu Tổ công tác Bộ Công an cơ động về Bentiu tham gia các hoạt động ý nghĩa dịp 30-4

Trong dịp này, lực lượng GGHB Việt Nam cũng tổ chức chương trình giao lưu văn hóa “Trang trí nón lá” với sự tham gia của nữ quân nhân đến từ nhiều quốc gia đang công tác tại Phái bộ. Hoạt động góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình.

Các hoạt động được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam.

Lực lượng GGHB Việt Nam trao tặng vật phẩm thiết yếu cho người dân khu vực POC Bentiu

Thông qua các hoạt động giao lưu, lực lượng GGHB Việt Nam cũng chia sẻ với bạn bè quốc tế và người dân địa phương về ý nghĩa lịch sử của ngày 30-4, góp phần giúp cộng đồng quốc tế hiểu thêm về truyền thống yêu chuộng hòa bình và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Bạn bè quốc tế hào hứng tham gia trải nghiệm trang trí nón lá Việt Nam

PHẠM CƯỜNG