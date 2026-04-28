Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3-5

Ngày 28-4, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3-5.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trong thời gian qua, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Nhật Bản đã duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Hai nước cũng duy trì nhiều cơ chế hợp tác thường niên quan trọng, như: Ủy ban Hợp tác Việt - Nhật, Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản; Đối thoại Nông nghiệp cấp bộ trưởng, Ủy ban hỗn hợp về Khoa học công nghệ cấp bộ trưởng, Đối thoại về an ninh biển…

Nhật Bản hiện là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Trong đó, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định, cân bằng, đạt khoảng 52 tỷ USD vào năm 2025, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024.

Về đầu tư trực tiếp (FDI), Nhật Bản có hơn 5.700 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam, với tổng mức đầu tư đạt gần 80 tỷ USD, đứng thứ 3/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam (sau Hàn Quốc, Singapore). Các dự án tập trung nhiều nhất là TPHCM, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, với các lĩnh vực công nghệ chế biến chế tạo, sản xuất phân phối điện, kinh doanh bất động sản…

Việt Nam có 132 dự án đầu tư sang Nhật Bản với tổng vốn đăng ký đạt 47,2 triệu USD chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khí, nước, điều hòa, bất động sản.

Nhật Bản là nước cung cấp vốn vay bằng đồng Yên cho Việt Nam lớn nhất, khoảng 2.550 tỷ Yên (tương đương hơn 23 tỷ USD) trong năm tài khóa 2025, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, cải thiện về mặt xã hội và rút ngắn chênh lệch phát triển, bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực quản lý hành chính.

Về lao động, Việt Nam là quốc gia đứng đầu trong tổng số 15 quốc gia tham gia phái cử lao động sang Nhật Bản, khoảng 310.000 người. Trong 3 tháng đầu năm 2026, đã có khoảng 14.000 người Việt Nam sang Nhật Bản làm việc.

Về hợp tác giáo dục, số lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản hiện đạt hơn 51.000 người. Nhật Bản đã hỗ trợ nâng cấp 4 trường đại học của Việt Nam đạt đại học chất lượng cao, đang hợp tác xây dựng Trường Đại học Việt - Nhật.

Về hợp tác địa phương, hai nước có các cặp quan hệ tiêu biểu như: TPHCM với Osaka, Nagano; Hà Nội với Fukuoka, Tokyo; Đà Nẵng với Sakai, Yokohama; Phú Thọ - Nara, Huế - Kyoto, Hưng Yên - Kanagawa, Hải Phòng - Niigata...

Hai nước cũng đang hợp tác trong lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn. Hai bên đã thống nhất được danh mục 15 dự án với tổng số vốn khoảng 20 tỷ USD, ưu tiên triển khai trong lĩnh vực năng lượng xanh. Hiện một số dự án đã được triển khai như: xây dựng nhà máy điện, khí hóa lỏng tại Thái Bình, Nghi Sơn, Nhà máy phát điện sinh khối tại Yên Bái.

BÍCH QUYÊN