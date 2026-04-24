Công binh Việt Nam lập mốc son mới với tuyến đường 37km ở Abyei

Ngày 24-4, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho biết, Đội Công binh số 4 Việt Nam (tại phái bộ UNISFA) đã hoàn thành và bàn giao tuyến đường huyết mạch nối Abyei - Agok, đánh dấu một trong những dự án hạ tầng quy mô lớn tại khu vực trong nhiều năm qua.

Tuyến đường huyết mạch tại Abyei được hoàn thành trong thời gian kỷ lục. Ảnh: HẢI YẾN

Công trình dài 37km, được thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nền đất sét đen đặc trưng, vốn là trở ngại lớn cho phương tiện cơ giới. Sau 85 ngày triển khai, ngày 22-4, tuyến đường đã hoàn thành, vượt tiến độ 35 ngày so với kế hoạch. Mặt đường rộng 10-14m, sử dụng hơn 300.000m³ đất đào đắp và 31.700m³ vật liệu cấp phối, bảo đảm khả năng lưu thông ổn định trước mùa mưa.

Lễ cắt băng khánh thành tuyến đường dài 37km tại Abyei. Ảnh: HẢI YẾN

Theo Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tư lệnh Phái bộ UNISFA, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt kể từ khi phái bộ thành lập năm 2011. “Việc hoàn thành tuyến đường mở ra cơ hội kết nối hạ tầng và góp phần nâng cao an ninh khu vực”, ông nhấn mạnh.

Bà Uchenna Odenigbo, Trưởng bộ phận Hỗ trợ Phái bộ, nhận định việc hoàn thành công trình trước mùa mưa mang lại hiệu quả thiết thực cho cả dân sinh và công tác hậu cần. “Mỗi mét đường là minh chứng cho trách nhiệm và sự tận tụy của lực lượng Công binh Việt Nam”, bà chia sẻ.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Arop Deng Kuol, Phó Trưởng khu hành chính Abyei cho biết, tuyến đường đã tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống người dân. “Chúng tôi đã chứng kiến quá trình làm việc kiên trì của lực lượng Công binh Việt Nam. Tuyến đường từng xuống cấp nay trở thành một trong những tuyến tốt nhất tại khu vực”, ông nói. Ghi nhận đóng góp này, chính quyền Abyei đã trao Thư khen cho Đội Công binh số 4.

Đại diện chính quyền Abyei trao Thư khen tri ân cống hiến của đội Công binh Việt Nam. Ảnh: VĂN QUYẾT

Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, khẳng định đơn vị luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ hòa bình gắn với hỗ trợ cộng đồng. “Chúng tôi mong muốn mang lại những giá trị thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân địa phương”, Trung tá Trịnh Văn Cường chia sẻ.

Song song với dự án giao thông, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, trao hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập và hỗ trợ 10 giường bệnh cho cơ sở y tế địa phương. Những hoạt động này góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Việc hoàn thành tuyến đường huyết mạch Abyei - Agok được đánh giá là bước tiến quan trọng trong kết nối khu vực, đồng thời thể hiện năng lực, trách nhiệm của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại địa bàn.

HẢI YẾN (từ Abyei)