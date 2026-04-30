Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Bộ Ngoại giao vừa cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7-5.

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam - Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru kế thừa, phát triển lên một tầm cao mới.

Năm 2026, Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Quan hệ hai nước thể hiện trên lĩnh vực chính trị, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đồng thời mở rộng sang nhiều lĩnh vực, trao đổi thương mại ngày càng tăng. Các lĩnh vực hợp tác như quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo ngày càng được thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ.

BÍCH QUYÊN

