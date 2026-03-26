Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ngày 25-3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow.

Củng cố tin cậy chính trị

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và chân thành, hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, với sự nỗ lực của Chính phủ hai nước, các bộ, ngành, địa phương liên quan, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Liên bang Nga đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Vladimir Putin đã trao đổi sâu về nhu cầu, tiềm năng của mỗi nước, xác định những lĩnh vực trọng tâm, định hướng lớn trong hợp tác song phương thời gian tới nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, coi đây là ưu tiên chiến lược lâu dài của cả hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí cao về việc cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu, thiết lập các cơ chế hợp tác mới.

Hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang kinh doanh và đầu tư; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng; tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, thanh toán, vận tải; hướng tới nâng cao kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững.

Tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Hai bên xác định hợp tác năng lượng - dầu khí, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở hạ tầng là những lĩnh vực trọng tâm phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Đánh giá cao nỗ lực của cả hai nước, trong đó có hai Chính phủ, trong việc nỗ lực kết thúc đàm phán, ký kết Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định đây là hướng hợp tác quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững. Hai bên ủng hộ các doanh nghiệp năng lượng, dầu khí của hai nước tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư và hoạt động trên lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Quang cảnh buổi hội kiến

Hai bên cho rằng cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kỹ thuật quân sự, an ninh, khoa học - công nghệ; nhất trí đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho công dân của hai nước, qua đó thúc đẩy du lịch, thu hút thêm khách du lịch Nga tới Việt Nam và khách du lịch Việt Nam tới Nga.

Hai nhà lãnh đạo đã dành thời gian chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN; đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay Vnukovo 2, thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: TTXVN Chiều 25-3, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Moscow về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu, lãnh đạo Hội Hữu nghị Nga - Việt và Hội Cựu chiến binh Nga; làm việc với Công ty Zarubezhneft - đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí; làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Nga trong lĩnh vực hạ tầng; thăm Trường Đại học Quốc gia Khoa học và công nghệ Moscow MISIS.

TTXVN