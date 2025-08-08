Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thi đua là động lực truyền cảm hứng, thúc đẩy phát triển

Chiều 8-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Hội đồng nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng và xem xét các đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước tổ chức nhiều sự kiện lớn như: kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 80 năm truyền thống Công an nhân dân, và 80 năm thành lập các bộ, ngành Trung ương. Trong bối cảnh đó, công tác thi đua, khen thưởng là "chất xúc tác mạnh mẽ", tạo động lực, lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội.

Thủ tướng biểu dương nhiều phong trào thi đua đang được triển khai hiệu quả và có sức lan tỏa lớn như: phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát; phong trào thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên; phong trào “500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”; phong trào “bình dân học vụ số” và phong trào thi đua học tập suốt đời...

Đề cập thời điểm chỉ còn hơn 20 ngày nữa là tới dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thúc đẩy các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Đồng thời, Thủ tướng lưu ý cần làm tốt công tác khen thưởng, đặc biệt là trong dịp tổ chức các sự kiện chính trị trọng đại, để kịp thời ghi nhận, tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó khích lệ, động viên, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực cống hiến, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước...

LÂM NGUYÊN