Xã hội

Lâm Đồng: Sập nhà hàng đang sửa chữa, 1 người tử vong

SGGPO

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8-12, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại nhà hàng trên đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), khiến 1 người tử vong.

Video: Hiện trường vụ tai nạn sập nhà hàng đang sửa chữa. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhóm thợ đang sửa chữa tại nhà hàng, hội nghị, tiệc cưới R.T (số 247 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên – Đà Lạt) thì mảng tường lớn bị đổ sập, kéo theo phần mái xuống phía dưới.

IMG_1330.JPG
IMG_1311.JPG
Hiện trường xảy ra vụ việc

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, 2 người kịp thời chạy ra ngoài, người còn lại là anh N.X.H (công nhân, sinh năm 1979) bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

z7305233840484_2763eebc334e98790f2e92ef33dbabba.jpg
Hiện trường vụ việc nhìn từ trên cao

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động 3 xe cứu hộ cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tham gia công tác cứu hộ.

IMG_1350 copy.jpg
Cơ quan chức năng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường

Đến khoảng 14 giờ 55 phút, nạn nhân tử vong được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

sập nhà hàng Lâm Đồng công nhân tử vong tai nạn lao động

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn