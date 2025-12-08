Lâm Đồng: Sập nhà hàng đang sửa chữa, 1 người tử vong

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8-12, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại nhà hàng trên đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), khiến 1 người tử vong.

Video: Hiện trường vụ tai nạn sập nhà hàng đang sửa chữa. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhóm thợ đang sửa chữa tại nhà hàng, hội nghị, tiệc cưới R.T (số 247 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên – Đà Lạt) thì mảng tường lớn bị đổ sập, kéo theo phần mái xuống phía dưới.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, 2 người kịp thời chạy ra ngoài, người còn lại là anh N.X.H (công nhân, sinh năm 1979) bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hiện trường vụ việc nhìn từ trên cao

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động 3 xe cứu hộ cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tham gia công tác cứu hộ.

Cơ quan chức năng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường

Đến khoảng 14 giờ 55 phút, nạn nhân tử vong được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN