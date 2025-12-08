Lâm Đồng: Sập nhà hàng đang sửa chữa, 1 người tử vong

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhóm thợ đang sửa chữa tại nhà hàng, hội nghị, tiệc cưới R.T (số 247 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên – Đà Lạt) thì mảng tường lớn bị đổ sập, kéo theo phần mái xuống phía dưới.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, 2 người kịp thời chạy ra ngoài, người còn lại là anh N.X.H (công nhân, sinh năm 1979) bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động 3 xe cứu hộ cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tham gia công tác cứu hộ.
Đến khoảng 14 giờ 55 phút, nạn nhân tử vong được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.