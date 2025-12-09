Dấu chân nghĩa tình của người lính

Khi nước lũ bất ngờ đổ về trắng đồng, những bước chân lính lại ngập sâu giữa dòng nước đục. Họ dìu từng cụ già, bế từng em nhỏ vượt qua đoạn ngập, đưa người dân đến nơi an toàn mà không chờ một lời gọi. Trên những cánh đồng còn phảng phất phù sa nổi lên hình ảnh bộ đội cùng bà con gấp rút thu hoạch từng ruộng lúa chín sớm, giữ lại trọn vẹn công sức một mùa vụ. Những ngày dịch Covid-19 phủ bóng lên thành phố, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 trở thành lực lượng tuyến đầu đặc biệt: trực khu dân cư, vận chuyển nhu yếu phẩm, dựng bệnh viện dã chiến, canh từng nhịp thở của người dân giữa giai đoạn giãn cách xã hội...

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10-12-1945 - 10-12-2025), Quân khu 7 đã tổ chức về nguồn trong 3 ngày tại xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh. Trong chuỗi hoạt động về nguồn, Quân khu 7 đã tiến hành bàn giao 69 nhà “Khu dân cư liền kề” và 5 nhà “Tình nghĩa quân - dân”, tặng 1.200 suất quà tại “Phiên chợ 0 đồng”, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà đến 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 200 xe đạp cho học sinh vượt khó, khởi công xây dựng 4 phòng học chuyên dùng trị giá 2 tỷ đồng và 1 sân bóng đá mini trị giá 400 triệu đồng. Quân khu cũng tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, trao quà đến 3 Mẹ Việt Nam anh hùng và 38 gia đình chính sách. Ngoài ra, Quân khu 7 tổ chức chiếu phim Mưa đỏ; giao lưu thể dục, thể thao và chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân.

Những năm qua, thực hiện đạo lý, truyền thống của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn quân, toàn quốc.