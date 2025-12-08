Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành áp thấp trước khi vào Biển Đông

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia) cho biết chiều 8-12, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines đã suy yếu thành một vùng áp thấp.
Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc - 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông đảo Palawan (Philippines) với sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/giờ, suy yếu và tan dần.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới không còn khả năng gây gió mạnh trên Biển Đông. Cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam cho biết, đây là bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.