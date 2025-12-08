Xã hội

Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành áp thấp trước khi vào Biển Đông

SGGPO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới ở miền Trung Philippines đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia) cho biết chiều 8-12, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc - 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông đảo Palawan (Philippines) với sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

IMG_4701.jpeg
Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành áp thấp trước khi vào Biển Đông, chiều 8-12

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/giờ, suy yếu và tan dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới không còn khả năng gây gió mạnh trên Biển Đông. Cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam cho biết, đây là bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Tin liên quan
PHÚC VĂN

Từ khóa

vùng áp thấp khí tượng - thủy văn Biển Đông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn