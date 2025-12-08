Lâm Đồng: Giới hạn phương tiện qua đèo Gia Bắc vì sạt lở

Chiều 8-12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết về việc phân luồng phương tiện trên quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc.

Cụ thể, cho phép phương tiện có trọng tải dưới 3,5 tấn và xe ô tô chở người dưới 16 chỗ được phép lưu thông trở lại trên đoạn tuyến đèo Gia Bắc đoạn Km42+000 - Km52+000, quốc lộ 28 từ 17 giờ ngày 8-12-2025.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực xử lý các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, tỉnh Lâm Đồng

Đối với các phương tiện ô tô tải có trọng tải từ 3,5 tấn và xe ô tô chở người từ 16 chỗ trở lên từ các khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng về các khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng và ngược lại, chủ động lựa chọn lưu thông theo các tuyến quốc lộ 28B, quốc lộ 55 và đường B’Sa – Đạ P’Loa (ĐT.717) cho phù hợp.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các phương tiện hạn chế lưu thông qua đèo Gia Bắc vào ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế (sương mù) nhất là khi có mưa lớn

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện các đơn vị thi công đang tiếp tục sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên đoạn tuyến, các phương tiện hạn chế lưu thông vào ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế (sương mù) nhất là khi có mưa lớn, trừ trường hợp cần thiết, đồng thời trong lúc lưu thông chú ý quan sát để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra.

Như Báo SGGP thông tin, từ cuối tháng 10-2025 đến nay, quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc xuất hiện nhiều đợt sạt lở với hàng chục vị trí khác nhau, ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông qua lại.

ĐOÀN KIÊN