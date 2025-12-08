Cà Mau: Tội phạm công nghệ cao có chiều hướng tăng

Sáng 8-12, HĐND tỉnh Cà Mau đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm 2025), tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 5 năm 2021 - 2025. Kỳ họp cũng tập trung thảo luận và đề ra các kế hoạch phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND về phát triển KT-XH đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động của HĐND tỉnh cũng được đổi mới, với chất lượng ngày càng nâng cao.

Bên cạnh những kết quả tích cực, ông Phạm Văn Thiều cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại cần khắc phục: môi trường đầu tư, kinh doanh còn nhiều khó khăn; một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án trọng điểm còn chậm; giải ngân vốn đầu tư công còn vướng mắc. Về an ninh trật tự, vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm công nghệ cao.

Quang cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Cà Mau

Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, năm 2025, tỉnh Cà Mau đạt kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 8%, hoàn thành mục tiêu đề ra. Tổng giá trị sản phẩm GRDP vượt 172.000 tỷ đồng, bình quân đầu người ước đạt 80 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Theo Viện kiểm sát tỉnh Cà Mau, trong năm 2025, tội phạm ở lĩnh vực mạng máy tính, viễn thông đã khởi tố 19 vụ/14 bị can. Điển hình là vụ xảy ra tại xã Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi trước đây). Đối tượng đã giả mạo công an xã Tạ An Khương yêu cầu bà P.H.Đ. cài đặt ứng dụng làm căn cước công dân cho con trai. Sau đó, yêu cầu bà Đ. kết bạn zalo và gọi video hướng dẫn tải ứng dụng giả mạo dịch vụ công của Bộ Công an. Sau khi bà Đ. thực hiện xong, xác thực khuôn mặt thì số tiền hơn 1,4 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng bị chiếm đoạt.

TẤN THÁI