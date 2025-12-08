Phát động giải chạy vì cộng đồng Uprace 2025 tại Học viện Cán bộ TPHCM

Tối 8-12, Học viện Cán bộ TPHCM phối hợp Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam phát động giải chạy vì cộng đồng Uprace 2025.

Học viện Cán bộ TPHCM phối hợp phát động giải chạy vì cộng đồng Uprace 2025

Giải chạy Uprace 2025 là hoạt động chạy bộ cộng đồng miễn phí, được tổ chức trên nền tảng công nghệ, diễn ra trong 24 ngày (từ ngày 28-11 đến ngày 21-12).

Đây là sự kiện mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, vừa thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, vừa góp phần gây quỹ từ thiện. Toàn bộ số tiền vận động được sẽ sử dụng cho các chương trình hỗ trợ người yếu thế trên địa bàn TPHCM, gồm: phẫu thuật thay thủy tinh thể, tặng xe lăn, xe lắc và hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM tham gia giải chạy

Trong 24 ngày của giải, các đội chạy đến từ doanh nghiệp, trường học và cộng đồng sẽ ghi nhận thành tích trên ứng dụng UpRace.

Mỗi km hoàn thành tương đương 1.000 đồng do các nhà tài trợ đóng góp, tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho các tổ chức xã hội thực hiện các hoạt động nhân văn như cứu sống trẻ sinh non, trao tặng xe lăn giúp người khuyết tật tự tin mưu sinh, hay tiếp thêm cơ hội đến lớp cho trẻ em vùng cao.

Cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM tham gia giải chạy

Ra mắt từ năm 2018, UpRace đã trở thành một trong những dự án chạy bộ vì cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam, thu hút hơn 632.000 người tham gia, cùng nhau tích lũy 25 triệu km chạy và đóng góp gần 32 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội ý nghĩa. Năm 2025, UpRace tiếp tục trở lại với thông điệp “Every Step Matters”, khơi nguồn động lực để mỗi bước chân không chỉ thúc đẩy vượt qua giới hạn bản thân mà còn góp phần tạo nên thay đổi tích cực cho cộng đồng.

THANH TIÊN