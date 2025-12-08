Chủ tịch TP Cần Thơ chỉ đạo hoàn tất bồi thường 7km QL91 trước 31-12-2025

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương, tập trung thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (QL91) trước ngày 31-12-2025.

Đơn vị nhà thầu bắt đầu thi công nâng cấp QL91 tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng

Để triển khai thi công hoàn thành Dự án Nâng cấp, mở rộng QL91 đúng tiến độ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, trong đó tập trung ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trước ngày 31-12-2025.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án thống nhất với chủ trương thu hồi đất; phối hợp tốt, kịp thời với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong việc đo đạc, kiểm đếm, cho ý kiến đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để việc triển khai thực hiện dự án theo kịp tiến độ quy định.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh: Quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đã quan tâm thống nhất thực hiện các chính sách hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi, ổn định đời sống, sản xuất của người dân bị thu hồi; đảm bảo sự công bằng, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Dự án Nâng cấp, mở rộng QL91 (đoạn Km0-Km7) được HĐND TP Cần Thơ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 47/NQ- HĐND (ngày 8-12-2023). Dự án có quy mô đầu tư toàn tuyến khoảng 7,04km, tổng mức đầu tư dự án hơn 7.240 tỷ đồng. Dự kiến, đến năm 2027, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Toàn bộ hơn 7km dự án đi qua địa bàn các phường: Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông, với tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án 1.083 trường hợp. Trong đó, có 109 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án (đoạn Ngã tư Bến Xe - Trà Nóc) trước đây.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận lợi trên toàn tuyến QL91, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố và vùng lân cận; góp phần chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm TP Cần Thơ, chống ngập do triều cường, mưa lớn; nâng cao đời sống của người dân khu vực.

Tin liên quan TP Cần Thơ: Khẩn trương thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91

TUẤN QUANG