TPHCM: Hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND khóa XI

Ngày 8-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TPHCM.

Cùng chủ trì có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM: Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM; Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TPHCM; Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TPHCM; Phạm Minh Tuấn và Phan Hồng Ân...

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trình bày dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu. Trong đó, tổng số đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu là 125 đại biểu.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định tổng số người được giới thiệu ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu, Thường trực HĐND TPHCM dự kiến số lượng người được giới thiệu ứng cử và phân bổ là 220 người.

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công tâm, minh bạch; chú trọng chất lượng nhân sự; bảo đảm tính đại diện giữa đại biểu Tổ chức chính trị (cơ quan Đảng), cơ quan chuyên trách HĐND TPHCM, cơ quan quản lý Nhà nước; MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan tư pháp, phường - xã - đặc khu, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hiệp hội, hội, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, báo chí, văn - nghệ sĩ, tôn giáo và tự ứng cử.

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn và có các đề xuất liên quan đến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu phù hợp với tình hình tại TPHCM.

Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tại TPHCM là 220 người; đảm bảo cơ cấu tái cử, ĐB nữ, ĐB trẻ, ĐB là người ngoài đảng, người tự ứng cử… theo quy định.

THÁI PHƯƠNG