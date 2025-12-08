TPHCM chấp thuận nhà đầu tư tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký Quyết định số 3055/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ. Dự kiến ngày 19-12, dự án này được khởi công xây dựng.

Ngày 8-12, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TPHCM đã chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường sắt metro Bến Thành – Cần Giờ, có chiều dài khoảng 54km, kết nối trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ. Tuyến metro được thiết kế với tốc độ tối đa 350 km/giờ và tải trọng trục 17 tấn.

Giai đoạn 1 của dự án gồm 2 ga: Bến Thành và Cần Giờ. Giai đoạn 2 sẽ xây thêm 4 ga khi có nhu cầu, gồm: Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Dự án có một depot và trung tâm điều hành OCC đặt tại xã Cần Giờ.

Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 328ha, trong đó có hơn 6,5ha đất rừng phòng hộ bị ảnh hưởng trực tiếp và hơn 118ha thuộc hành lang an toàn đường sắt sẽ được phục hồi, trồng bù theo quy định.

Dự án do Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư sơ bộ 102.430 tỷ đồng, chưa bao gồm gần 12.800 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước chi trả. Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 15.364 tỷ đồng; phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn hợp pháp khác.

Dự án được hưởng nhiều ưu đãi theo danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, gồm: miễn giảm tiền sử dụng đất, ưu đãi thuế doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, cùng khả năng tiếp cận tín dụng đầu tư Nhà nước và xem xét bảo lãnh vay vốn.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến bắt đầu từ quý 4-2025. Công trình sẽ được xây dựng và đưa vào khai thác trong 30 tháng kể từ ngày giao đất, hướng đến vận hành trong năm 2028 (không bao gồm 4 ga giai đoạn 2).

UBND TPHCM yêu cầu nhà đầu tư đảm bảo năng lực tài chính, thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và tuân thủ nghiêm tiến độ. Trường hợp chậm tiến độ hoặc không đáp ứng điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa, dự án có thể bị chấm dứt theo quy định.

Theo UBND TPHCM, dự án phù hợp với Quy hoạch TPHCM giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050, và điều chỉnh quy hoạch chung đến 2040, tầm nhìn 2060. Tuyến metro kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực Nam bộ và vùng Đông Nam bộ.

Dự khiến ngày 19-12, khởi công xây dựng dự án này.

QUỐC HÙNG