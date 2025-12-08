Đề xuất nếu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân, phải đền bù xứng đáng

Theo ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội): Nếu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân, phải đền bù xứng đáng; gây tổn hại đến tính mạng người dân, phải xử lý hình sự.

ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội)

Chiều 8-12, các đại biểu Quốc hội (ĐB) thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng, dự thảo có quy định về quy hoạch, có đầu tư xây dựng dự án điện lực, phát triển điện gió ngoài khơi, mua bán điện, dầu khí, đầu tư xây dựng dự án đầu tư, nhưng lại không đề cập gì tới thủy điện - một nội dung rất quan trọng.

Đề cập về thủy điện nhỏ và vừa, hậu quả của xả lũ, ĐB Nguyễn Anh Trí nhìn nhận, phát triển điện phải an toàn, không gây hại cho môi trường, an ninh - quốc phòng, đời sống của nhân dân và tính mạng của con người. ĐB Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh tính quan trọng và cấp thiết cần đề cập tới thủy điện trong dự thảo nghị quyết, đặc biệt là quy hoạch và các biện pháp để hạn chế tác dụng có hại của thủy điện nhỏ và vừa.

Quang cảnh Quốc hội, chiều 8-12. Ảnh: QUANG PHÚC

“Tôi thấy, chúng ta chưa thực sự quan tâm đúng mức về thủy điện nhỏ và vừa, đặc biệt là sự an toàn cho người dân, cho cộng đồng”, ĐB Nguyễn Anh Trí nhận định và đề nghị rà soát lại tất cả các thủy điện nhỏ và vừa đã có ở nước ta để khắc phục những nguyên nhân xả lũ gây hậu quả xấu. Nếu thủy điện nào không khắc phục được, nên đóng cửa hoạt động. Nếu xả lũ gây thiệt hại cho dân, phải đền bù xứng đáng; gây tổn hại đến tính mạng người dân, phải xử lý hình sự", ĐB Nguyễn Anh Trí nói.

Cùng với đó, ĐB cũng đề nghị xem lại tất cả các dự án thủy điện nhỏ và vừa đã được phê duyệt ở tất cả các quyết định đã ban hành để cấp lại phép cho xây dựng. Theo quan điểm của ĐB, thay bằng việc làm thủy điện nhỏ và vừa, Nhà nước nên làm điện gió, điện mặt trời - loại năng lượng tái tạo mà Việt Nam có nhiều ưu thế và đã có rất nhiều tiến bộ về công nghệ.

ĐB Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng). Ảnh: QUANG PHÚC

Trong khi đó, ĐB Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) quan tâm tới phát triển điện hạt nhân mô đun nhỏ - SMR khi cho rằng, loại năng lượng này có ưu thế quy mô linh hoạt, công suất vừa và nhỏ, thời gian xây dựng ngắn hơn và đặc biệt thích hợp để thay thế dần các nguồn điện than cũ hoặc bổ sung công suất ổn định cho lưới điện quốc gia.

Dẫn ra việc SMR không còn là thí điểm, ĐB Trịnh Thị Tú Anh nhấn mạnh việc huy động doanh nghiệp nhà nước cùng tham gia với doanh nghiệp tư nhân sẽ giúp đa dạng hóa nguồn lực, chia sẻ rủi ro và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

“Khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu và đầu tư SMR cũng đồng nghĩa mở ra cơ hội hình thành ngành công nghiệp chế tạo mô-đun trong nước, tạo việc làm chất lượng cao, nâng vị thế KH-CN của Việt Nam trong chuỗi giá trị hạt nhân toàn cầu”, ĐB nêu ý kiến. Mặc dù vậy, ĐB Trịnh Thị Tú Anh cho rằng, phát triển SMR phải đi kèm điều kiện an toàn - trách nhiệm - minh bạch.

ĐB Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đề nghị bổ sung tiêu chí đánh giá rủi ro đối với các dự án điện chậm tiến độ; đồng thời tạo cơ chế minh bạch để UBND cấp tỉnh chủ động đề xuất điều chỉnh danh mục các dự án lưới điện trọng điểm liên vùng; đề nghị rút ngắn thời gian phê duyệt chủ trương đối với dự án ưu tiên; bổ sung cơ chế giao một đầu mối chịu trách nhiệm phối hợp thủ tục đất đai - môi trường - phòng cháy; và hoàn thiện hành lang pháp lý cho hệ thống lưu trữ năng lượng BESS (giải pháp năng lượng dùng pin)…

Giải trình, làm rõ thêm một số nội dung, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên (đại diện cho cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết) cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo, cơ quan chủ trì đã thực hiện trên cơ sở thực tiễn từ các địa phương, doanh nghiệp, mọi thành phần kinh tế với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số giai đoạn tới.

Tiếp thu ý kiến ĐB về quy hoạch điện, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, dự thảo nghị quyết sẽ điều chỉnh theo hướng: quy định điều chỉnh, cập nhật quy hoạch sẽ mang tính điều chỉnh quy hoạch, phát triển điện lực theo yêu cầu của thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: QUANG PHÚC

Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi cho giai đoạn 2026-2030, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, dự thảo đã được chỉnh lý theo hướng: giao thẩm quyền Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không qua đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư cho dự án điện gió ngoài khơi.

“Dự án thủy điện nhỏ không phải dự án quá cấp bách, cho nên chúng tôi sẽ đề cập vấn đề thủy điện nhỏ trong việc rà soát, sửa đổi Luật Điện lực, dự kiến vào năm 2026”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thông tin và cho biết, việc phát triển điện gió ngoài khơi là vấn đề mới, được nhiều ĐB quan tâm. Thực tế, với đường bờ biển hơn 3.000km, Việt Nam có tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi.

Song, theo ông Nguyễn Hồng Diên, phát triển loại hình năng lượng này còn gắn với an ninh quốc gia và nhiều vấn đề khác. “Quan điểm của Chính phủ nói chung và cơ quan chủ trì soạn thảo hết sức thận trọng, vừa khai thác được tiềm năng, vừa có bước đi để rút ra những bài học…”, ông Nguyễn Hồng Diên cho biết.

ĐỖ TRUNG - PHAN THẢO