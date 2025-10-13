Thủ tướng yêu cầu khắc phục nhanh nhất cơ sở giáo dục bị thiệt hại, sớm đưa học sinh trở lại trường

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan đánh giá và khắc phục thiệt hại do bão số 11 gây ra đối với ngành giáo dục.

Nhiều trường học ở vùng bão lũ bị thiệt hại nặng nề

Để kịp thời đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại, phục vụ công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả, sớm đưa học sinh trở lại trường học, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát, thống kê tình hình thiệt hại của ngành giáo dục do bão số 11 gây ra. Thủ tướng yêu cầu việc đánh giá cần nêu rõ ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học: số lượng các cơ sở giáo dục hiện đang cho học sinh nghỉ học, số lượng các cơ sở giáo dục đã cho học sinh đi học bình thường. Từ đó, các địa phương tổng hợp báo cáo thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ bổ sung sách vở, thiết bị giảng dạy cho đầu năm học 2025-2026 gửi về Bộ GD-ĐT trước 15 giờ ngày 14-10.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chủ động sử dụng ngân sách của địa phương, hỗ trợ của Trung ương và các nguồn huy động hợp pháp khác để kịp thời khắc phục các thiệt hại do bão số 11 gây ra, bảo đảm các điều kiện về giáo viên, trường lớp, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, vệ sinh trường học cho học sinh tới trường.

Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chỉ đạo, đôn đốc ngành giáo dục các địa phương rà soát, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, huy động lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh nhất các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do thiên tai; có phương án kịp thời hỗ trợ sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai để nhanh chóng khôi phục, bảo đảm điều kiện học tập của học sinh.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ: Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn hỗ trợ địa phương trong công tác dọn dẹp trường học, rà soát, thống kê thiệt hại theo đề nghị của UBND tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cân đối nguồn lực để hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 11 gây ra, trong đó có các thiệt hại về trường lớp học, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác...

PHAN THẢO