Xã hội

Thăm hỏi, trao quà cho người dân vùng lũ Thái Nguyên, Bắc Ninh

SGGPO

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho nhân dân và lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam động viên lực lượng vũ trang đang hỗ trợ nhân dân vùng lũ
Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam động viên lực lượng vũ trang đang hỗ trợ nhân dân vùng lũ

Tới thăm và trực tiếp trao hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 10, hoàn lưu bão số 11 gây ra và lực lượng hỗ trợ tại 2 địa phương, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sẻ chia với những khó khăn mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh đang trải qua.

1.jpg
Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam động viên cán bộ, nhân dân vùng lũ

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao tinh thần chủ động, cố gắng, nỗ lực của các tỉnh trong việc tiếp cận người dân bị mắc kẹt để hạn chế tối đa thiệt hại về người; đồng thời gửi lời cảm ơn tới lực lượng vũ trang đã hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống của nhân dân.

Theo bà Hà Thị Nga, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra lời kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh chịu thiệt hại bởi mưa lũ gây ra. hưởng ứng lời kêu gọi, những ngày qua, rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

2.jpg
Các lực lượng đang hỗ trợ dọn dẹp trường học ở địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tính đến thời điểm này, số tiền đăng ký ủng hộ qua tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương lên tới gần 900 tỷ đồng, trong đó, Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ số tiền 500 tỷ đồng, phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại trong những ngày qua.

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ hỗ trợ đợt 1 số tiền 265 tỷ đồng tới 17 tỉnh, thành phố.

Tin liên quan
LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Bão số 11 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bão số 10 Đoàn Chủ tịch Thái Nguyên Bắc Ninh Mưa lũ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn