Thăm hỏi, trao quà cho người dân vùng lũ Thái Nguyên, Bắc Ninh

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho nhân dân và lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam động viên lực lượng vũ trang đang hỗ trợ nhân dân vùng lũ

Tới thăm và trực tiếp trao hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 10, hoàn lưu bão số 11 gây ra và lực lượng hỗ trợ tại 2 địa phương, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sẻ chia với những khó khăn mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh đang trải qua.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam động viên cán bộ, nhân dân vùng lũ

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao tinh thần chủ động, cố gắng, nỗ lực của các tỉnh trong việc tiếp cận người dân bị mắc kẹt để hạn chế tối đa thiệt hại về người; đồng thời gửi lời cảm ơn tới lực lượng vũ trang đã hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống của nhân dân.

Theo bà Hà Thị Nga, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra lời kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh chịu thiệt hại bởi mưa lũ gây ra. hưởng ứng lời kêu gọi, những ngày qua, rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Các lực lượng đang hỗ trợ dọn dẹp trường học ở địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tính đến thời điểm này, số tiền đăng ký ủng hộ qua tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương lên tới gần 900 tỷ đồng, trong đó, Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ số tiền 500 tỷ đồng, phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại trong những ngày qua.

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ hỗ trợ đợt 1 số tiền 265 tỷ đồng tới 17 tỉnh, thành phố.

LÂM NGUYÊN