Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đưa vào hoạt động sàn giao dịch vàng quốc gia

Chiều 29-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của ban chỉ đạo.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến về những kết quả đạt được trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô thời gian qua.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phải tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài theo Nghị quyết của Quốc hội; tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; căn cứ tình hình cụ thể đưa ra room tín dụng phù hợp theo thẩm quyền; kiểm soát tỷ giá và lãi suất phù hợp, hướng dòng tiền vào các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên; khẩn trương đưa vào hoạt động sàn giao dịch vàng quốc gia. Song song đó, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; phát hành trái phiếu công trình; tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chính sách liên quan thuế; khai thác tối đa chính sách tài khóa để hỗ trợ chính sách tiền tệ…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, chiều 29-12

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, công khai, minh bạch, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, khẩn trương thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý; Ngân hàng Nhà nước triển khai tốt gói tín dụng hỗ trợ mua nhà cho người dưới 35 tuổi.

Bộ Công thương quản lý giá cả, thị trường, nhất là trong dịp tết, bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu; thúc đẩy tiêu dùng trong nước, kích cầu tiêu dùng; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thuốc và thực phẩm giả…

Cùng với đó, đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng các thị trường mới, đẩy nhanh đàm phán, ký kết các FTA với các đối tác. Bộ Tài chính khẩn trương đưa vào hoạt động một cửa quốc gia về đầu tư.

Tại phiên họp, các ý kiến thống nhất đánh giá, năm 2025, Việt Nam đã giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát được lạm phát; tăng trưởng GDP cả năm ước đạt khoảng 8%; các cân đối lớn được bảo đảm và có thặng dư, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài được kiểm soát tốt trong giới hạn cho phép.

Số doanh nghiệp tăng với kỷ lục gần 300.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Tiềm lực tài chính quốc gia được củng cố vững chắc; thu ngân sách vượt xa dự kiến (tăng gần 33%) với cơ cấu thu bền vững (chủ yếu từ thuế) trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với quy mô gần 242.000 tỷ đồng, trong bối cảnh thiên tai, mưa lũ lịch sử gây thiệt hại rất lớn. Công tác an sinh xã hội được làm tốt; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường.

Ngày 29-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2816/QĐ-TTg bổ sung, kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Theo đó, đồng chí Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Công thương làm thành viên Ban chỉ đạo, thay đồng chí Nguyễn Hồng Diên.

LÂM NGUYÊN